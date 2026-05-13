Владельцы Volkswagen требуют срочных реформ из-за падения прибыли

Владельцы Volkswagen требуют срочных реформ из-за падения прибыли / Unsplash

Управляющие семьи акционеров Volkswagen усилили давление на руководство автопроизводителя, требуя радикальной перестройки бизнес-модели компании. Это произошло после того, как долгие проблемы немецкого концерна привели к значительному падению доходов их совместного холдинга в первом квартале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Холдинговая компания Porsche SE, принадлежащая автодинастии Порше-Пиех и являющаяся крупнейшим инвестором Volkswagen, зафиксировала падение скорректированной прибыли после налогообложения до 382 млн евро. Без учета корректировок холдинг получил чистый убыток в размере 923 млн. евро, что обусловлено масштабным неденежным списанием стоимости акций Volkswagen на сумму 1,3 млрд. евро.

Новые приоритеты и угроза закрытия заводов

Председатель правления Porsche SE Ганс Дитер Пич заявил, что традиционные бизнес-модели, долгое время обеспечивавшие успех их главных активов (Volkswagen и Porsche AG), теперь нуждаются в немедленном обновлении.

Основные вызовы и направления трансформации:

  • Глобальное давление: автомобильный бизнес немецкого гиганта сильно страдает торговыми тарифами, жесткой конкуренцией со стороны Китая и проблемным переходом на электромобили.
  • Изменение курса инвестиций: чтобы диверсифицировать риски Porsche SE начинает вкладывать деньги в оборонную сферу и искусственный интеллект. В частности, в первом квартале холдинг заработал 60 млн евро от продажи своей доли в полупроводниковом стартапе Celestial AI.
  • Радикальная экономия: генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме пообещал усилить урезание расходов. Под прицелом оказались немецкие заводы с низким уровнем загрузки, несмотря на действующее соглашение с профсоюзами о запрете на закрытие предприятий в текущем десятилетии.

Пока Porsche SE контролирует 31,9% акций Volkswagen и владеет 53,3% прав голоса, что дает семьям-основателям полный контроль над вектором развития автоконцерна.

Напомним, Volkswagen сократит десятки тысяч работников, поскольку прибыль автогиганта неожиданно обвалилась. В настоящее время стратегия компании уже предусматривает ликвидацию около 50 тысяч рабочих мест на предприятиях группы к 2030 году, однако новые финансовые проблемы заставляют владельцев требовать еще более жестких решений.

Автор:
Максим Кольц