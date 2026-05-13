Власники Volkswagen вимагають термінових реформ через падіння прибутків

Керуючі родини акціонерів Volkswagen посилили тиск на керівництво автовиробника, вимагаючи радикальної перебудови бізнес-моделі компанії. Це сталося після того, як тривалі проблеми німецького концерну призвели до значного падіння прибутків їхнього спільного холдингу у першому кварталі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Холдингова компанія Porsche SE, яка належить автодинастії Порше-Пієх і є найбільшим інвестором Volkswagen, зафіксувала падіння скоригованого прибутку після оподаткування до 382 млн євро. Без урахування коригувань холдинг отримав чистий збиток у розмірі 923 млн євро, що зумовлено масштабним негрошовим списанням вартості акцій Volkswagen на суму 1,3 млрд євро.

Нові пріоритети та загроза закриття заводів

Голова правління Porsche SE Ганс Дітер Пьоч заявив, що традиційні бізнес-моделі, які тривалий час забезпечували успіх їхніх головних активів (Volkswagen та Porsche AG), тепер потребують негайного оновлення.

Основні виклики та напрямки трансформації:

Глобальний тиск: автомобільний бізнес німецького гіганта сильно страждає від торговельних тарифів, жорсткої конкуренції з боку Китаю та проблемного переходу на електромобілі.

Зміна курсу інвестицій: щоб диверсифікувати ризики, Porsche SE починає вкладати гроші в оборонну сферу та штучний інтелект. Зокрема, у першому кварталі холдинг заробив 60 млн євро від продажу своєї частки в напівпровідниковому стартапі Celestial AI.

Радикальна економія: генеральний директор Volkswagen Олівер Блюме пообіцяв посилити урізання витрат. Під прицілом опинилися німецькі заводи з низьким рівнем завантаження, попри чинну угоду з профспілками про заборону закриття підприємств у поточному десятилітті.

Наразі Porsche SE контролює 31,9% акцій Volkswagen та володіє 53,3% прав голосу, що дає родинам-засновникам повний контроль над вектором розвитку автоконцерну.

Нагадаємо, Volkswagen скоротить десятки тисяч працівників, оскільки прибуток автогіганта неочікувано обвалився. Наразі стратегія компанії вже передбачає ліквідацію близько 50 тисяч робочих місць на підприємствах групи до 2030 року, проте нові фінансові проблеми змушують власників вимагати ще жорсткіших рішень.