Rafael договорилась о покупке завода VW в Германии — Reuters

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defence Systems подписала протокол о намерениях с концерном Volkswagen AG по приобретению завода в городе Оснабрюк на западе Германии. Соглашение проходит на фоне масштабной перестройки бизнеса немецкого автопроизводителя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Официальные комментарии сторон пока отсутствуют, однако гендиректор VW Оливер Блюм подтвердил факт ведения переговоров с оборонными компаниями по этому объекту.

Перепрофилирование мощностей

Завод в Оснабрюке, где работают около 2300 человек, ранее планировали продать или реконструировать в рамках оптимизации расходов концерна.

Детали будущего сотрудничества:

Специализация: Rafael, являющаяся разработчиком систем "Железный купол" и "Праща Давида", планирует сосредоточиться на изготовлении ракетных компонентов, в частности двигателей.

Ограничение: производство взрывчатых веществ на площадке не предусматривается из соображений безопасности — они будут производиться на отдельных объектах.

Причина выбора: оборонный сектор заинтересован в опыте автопроизводителей в металлообработке и в наличии квалифицированного персонала для масштабного производства.

Государственный контроль: правительство Германии стремится сохранить контроль над оборонными технологиями на своей территории и поддерживает привлечение гражданских промышленных объектов к военным проектам.

Этот шаг отражает общую тенденцию милитаризации германской промышленности, поскольку Берлин выделяет сотни миллиардов евро на перевооружение армии после десятилетий недофинансирования.

Контекст кризиса в Volkswagen

Продажа активов является частью стратегии выживания германского гиганта. Компания вынуждена идти на радикальные шаги из-за падения прибыли и необходимости сокращения расходов в своем основном автомобильном подразделении.

Напомним, Volkswagen сократит десятки тысяч работников. Стратегия компании к 2030 году предусматривает увольнение около 50 тысяч человек на германских предприятиях группы. Такие меры обусловлены неожиданным обвалом прибыли автогиганта и необходимостью полной перестройки бизнес-модели.