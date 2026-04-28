Какие новые и б/у автомобили чаще всего покупали украинцы в этом году
В течение первого квартала 2026 года автомобильный парк Украины пополнили 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. легковых автомобилей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Самыми популярными моделями среди новых авто были:
- Toyota RAV-4 – 1159 ед.;
- Renault Duster – 1150 ед.;
- Hyundai Tucson – 636 ед.;
- Toyota LC Prado – 603 ед.;
- Skoda Kodiaq – 429 ед.
В Топ-5 подержанных легковушек попали:
- Volkswagen Golf – 2448 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 2010 ед.;
- Audi Q5 – 1886 ед.;
- Skoda Octavia – 1726 ед.;
- Nissan Rogue – 1716 ед.
Напомним, в 2026 году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул "автомобиль года в Украине" компактному кроссоверу Renault Duster.
В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.
По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.
Самой популярной маркой луны стала Тойота.
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.