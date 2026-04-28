Какие новые и б/у автомобили чаще всего покупали украинцы в этом году

В течение первого квартала 2026 года автомобильный парк Украины пополнили 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. легковых автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самыми популярными моделями среди новых авто были:

Toyota RAV-4 – 1159 ед.; Renault Duster – 1150 ед.; Hyundai Tucson – 636 ед.; Toyota LC Prado – 603 ед.; Skoda Kodiaq – 429 ед.

В Топ-5 подержанных легковушек попали:

Volkswagen Golf – 2448 ед.; Volkswagen Tiguan – 2010 ед.; Audi Q5 – 1886 ед.; Skoda Octavia – 1726 ед.; Nissan Rogue – 1716 ед.

Напомним, в 2026 году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул "автомобиль года в Украине" компактному кроссоверу Renault Duster.

Рынок автомобилей в Украине.

В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой луны стала Тойота.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.