Какие новые и б/у автомобили чаще всего покупали украинцы в этом году

Авто, которые чаще всего покупают украинцы в этом году / Depositphotos

В течение первого квартала 2026 года автомобильный парк Украины пополнили 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. легковых автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самыми популярными моделями среди новых авто были:

  1. Toyota RAV-4 – 1159 ед.;
  2. Renault Duster – 1150 ед.;
  3. Hyundai Tucson – 636 ед.;
  4. Toyota LC Prado – 603 ед.;
  5. Skoda Kodiaq – 429 ед.

В Топ-5 подержанных легковушек попали:

  1. Volkswagen Golf – 2448 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan – 2010 ед.;
  3. Audi Q5 – 1886 ед.;
  4. Skoda Octavia – 1726 ед.;
  5. Nissan Rogue – 1716 ед.

Напомним, в 2026 году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул "автомобиль года в Украине" компактному кроссоверу Renault Duster.

В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

  По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой луны стала   Тойота.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал   кроссовер Toyota RAV-4.

Автор:
Светлана Манько