Все больше масличных заводов останавливают переработку подсолнечника из-за высоких цен на сырье

В Украине фиксируют высокий спрос на подсолнечник, однако все большее количество заводов останавливают переработку сырья. Удорожание семян снизило прибыльность предприятий, поэтому производители массово ставят цеха на паузу в ожидании старта сезона рапса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

В течение недели закупочные цены на подсолнечник с маслом 50% в Украине составили 31300-33500 грн/т или $630-660/т без НДС. Переработчики, не сформировавшие запасы, продолжали поднимать закупочные цены. Остальные предприятия снижали цены, поскольку имели достаточные запасы до начала переработки рапса.

За крупные партии подсолнечника покупатели платили до 34 000 грн/т с доставкой на завод. Для формирования запасов в новый сезон предприятиям нужно приобрести еще небольшое количество сырья.

Цены на украинское подсолнечное масло за неделю выросли на $10/т до $1325-1330/т с доставкой в порты Черного моря. Удорожание произошло на фоне сокращения предложения, ведь все больше заводов останавливается из-за нехватки сырья и подготовки к сезону приема рапса. В то же время, украинским экспортерам труднее продавать продукцию из-за постоянных обстрелов портов и рисков повреждения заводов и терминалов.

Параллельно в стране идет посевная кампания. По состоянию на 25 мая в Украине подсолнечником засеяно 4,34 млн га, что составляет 87% от запланированных 5 млн га. Прохладная погода с периодическими дождями способствует развитию посевов. Фермеры быстро завершают посев и могут увеличить площади под этой культурой из-за высоких цен.

Ситуация на мировом рынке показывает усиление конкурентноспособной борьбы. Активные поставки подсолнечника из Аргентины в Болгарию и Турцию привели к увеличению предложения подсолнечного масла. Аргентинское масло подорожало на $10-20/т до $1340-1380/т FOB из-за усиления спроса. На этом фоне цены на подсолнечное масло снизились на $10/т до $1290/т FOB, поскольку продавцы пытаются конкурировать с аргентинской продукцией.

