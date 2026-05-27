Польша получила разрешение от США на производство ракет для систем ПВО Patriot: почему это важно для Украины
Польша получила предварительное разрешение от Государственного департамента США на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает RFM24 .
По его словам, проект планируется реализовать через консорциум польских оборонных компаний.
"Американцы поначалу скептически относились к тому, чтобы поляки могли производить ракеты PAC-3 для Patriot. После нашего визита в США, думаю, все стало открытым, и мы получили предварительное согласие со стороны Государственного департамента по производству ракет для систем Patriot", — заявил Томчик.
Он добавил, что американцы были "очень заинтересованы" в сценарии, при котором Польша могла бы производить дальнобойные ракеты для систем HIMARS, а также ракеты Hellfire.
Почему это важно
Переговоры о передаче технологий для Patriot продолжались годами, однако Вашингтон долгое время не соглашался на локализацию производства столь чувствительного вооружения. Ситуация изменилась из-за стремительного роста спроса на ракеты Patriot и сокращения запасов в США из-за войны в Иране.
Ракеты современной модификации также поставляли в Украину, их закупают союзники, в том числе Польша, а сами США стремятся не только пополнить, но и расширить собственные арсеналы. Вот почему Вашингтон заинтересован в поиске производственного партнера.
В настоящее время производство ракет PAC-3 MSE — новейшей версии, которую могла бы производить Польша, составляет примерно 700 единиц в год. США планируют увеличить этот показатель до 2 тысяч в конце 2030 года.
Польская армия уже использует две батареи систем Patriot и ожидает еще шесть. Ракета PAC-3 MSE является новейшей версией, однако существуют также более старые модификации и альтернативы других компаний. На фоне возможных задержек со снабжением новейших ракет польские военные ищут другие варианты.
Преимущества для Украины
Для Украины решение имеет особое значение из-за острого дефицита ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Именно эти ракеты активно тратились на защиту украинского неба от российских баллистических ударов.
Кроме того, Польша постепенно превращается в ключевой логистический и оборонный хаб НАТО у границ Украины, что в перспективе может упростить обслуживание и пополнение запасов систем ПВО для Киева.
Напомним, украинская оборонная компания FirePoint, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая станет альтернативой Patriot за $1 млн.