США потратили $29 млрд на войну с Ираном за несколько месяцев

Расходы США на войну с Ираном выросли до 29 млрд долларов. Новая оценка оказалась на 4 млрд долларов выше предыдущей, которую американское оборонное ведомство обнародовало в конце апреля. Тогда в Пентагоне сообщалось, что военная кампания обошлась Соединенным Штатам в 25 млрд долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст пояснил, что обновленная сумма включает дополнительные затраты на ремонт и замену военной техники, а также продолжающие расти эксплуатационные расходы.

По его словам, финансовые оценки постоянно пересматриваются со штабом и финансовыми подразделениями оборонного ведомства. Херст выступал в Конгрессе вместе с министром обороны США Питом Гегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

В то же время в Пентагоне подробно не объяснили методику подсчета новой суммы затрат. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа оценивала лишь первые шесть дней войны не менее 11,3 млрд долларов.

Тема стоимости военной кампании становится все более заметной во внутриполитической дискуссии в США накануне промежуточных выборов в Конгресс. Демократы пытаются увязать рост военных расходов с проблемами стоимости жизни и экономическим давлением на американских избирателей.

В результате расходы США на конфликт с Ираном продолжают расти, что усиливает политическое и экономическое давление на администрацию Дональда Трампа накануне избирательной кампании.

Заметим, только за первые 72 часа своих атак на Иран США использовали боеприпасы на сумму до 4 миллиардов долларов, включая около 400 крылатых ракет и 800 ракет-перехватчиков Patriot.