Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США витратили $29 млрд на війну з Іраном за кілька місяців

Спецоперація США проти Ірану
США витратили $29 млрд на війну з Іраном / Depositphotos

Витрати США на війну з Іраном зросли до 29 млрд доларів. Нова оцінка виявилася на 4 млрд доларів вищою за попередню, яку американське оборонне відомство оприлюднило наприкінці квітня. Тоді у Пентагоні повідомляли, що військова кампанія коштувала Сполученим Штатам 25 млрд доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Херст пояснив, що оновлена сума включає додаткові витрати на ремонт і заміну військової техніки, а також експлуатаційні витрати, які продовжують зростати.

За його словами, фінансові оцінки переглядаються постійно спільно зі штабом та фінансовими підрозділами оборонного відомства. Херст виступав у Конгресі разом із міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

Водночас у Пентагоні не пояснили детально методику підрахунку нової суми витрат. Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа оцінювала лише перші шість днів війни щонайменше у 11,3 млрд доларів.

Тема вартості військової кампанії стає дедалі помітнішою у внутрішньополітичній дискусії у США напередодні проміжних виборів до Конгресу. Демократи намагаються пов’язати зростання військових витрат із проблемами вартості життя та економічним тиском на американських виборців.

У підсумку витрати США на конфлікт з Іраном продовжують зростати, що посилює політичний та економічний тиск на адміністрацію Дональда Трампа напередодні виборчої кампанії.

Зауважимо, лише за перші 72 години своїх атак на Іран США використали боєприпасів на суму до 4 мільярдів доларів, включаючи близько 400 крилатих ракет та 800 ракет-перехоплювачів Patriot.

Автор:
Тетяна Гойденко