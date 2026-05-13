США витратили $29 млрд на війну з Іраном за кілька місяців

Витрати США на війну з Іраном зросли до 29 млрд доларів. Нова оцінка виявилася на 4 млрд доларів вищою за попередню, яку американське оборонне відомство оприлюднило наприкінці квітня. Тоді у Пентагоні повідомляли, що військова кампанія коштувала Сполученим Штатам 25 млрд доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Херст пояснив, що оновлена сума включає додаткові витрати на ремонт і заміну військової техніки, а також експлуатаційні витрати, які продовжують зростати.

За його словами, фінансові оцінки переглядаються постійно спільно зі штабом та фінансовими підрозділами оборонного відомства. Херст виступав у Конгресі разом із міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

Водночас у Пентагоні не пояснили детально методику підрахунку нової суми витрат. Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа оцінювала лише перші шість днів війни щонайменше у 11,3 млрд доларів.

Тема вартості військової кампанії стає дедалі помітнішою у внутрішньополітичній дискусії у США напередодні проміжних виборів до Конгресу. Демократи намагаються пов’язати зростання військових витрат із проблемами вартості життя та економічним тиском на американських виборців.

У підсумку витрати США на конфлікт з Іраном продовжують зростати, що посилює політичний та економічний тиск на адміністрацію Дональда Трампа напередодні виборчої кампанії.

Зауважимо, лише за перші 72 години своїх атак на Іран США використали боєприпасів на суму до 4 мільярдів доларів, включаючи близько 400 крилатих ракет та 800 ракет-перехоплювачів Patriot.