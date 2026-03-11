Запланована подія 2

США витратили приблизно чотири мільярди доларів на боєприпаси за перші три дні атак на Іран

винищувач Lockheed Martin F-16CJ
Американський винищувач Lockheed Martin F-16CJ

За оцінками німецького оборонного гіганта Rheinmetall, США використали боєприпасів на суму до 4 мільярдів доларів за перші 72 години своїх атак на Іран, включаючи близько 400 крилатих ракет та 800 ракет-перехоплювачів Patriot.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Зазначається, що першочерговим завданням атак було виведення з ладу іранської ППО за допомогою далекобійної зброї. Це мало забезпечити можливість проведення подальших операцій пілотованою авіацією з використанням менш дорогого озброєння.

Іран у відповідь застосував тисячі безпілотників Shahed-136 та сотні балістичних ракет. Це змусило США та партнерів у регіоні витратити значні запаси перехоплювачів Patriot PAC-3. Оскільки ракети Patriot та Tomahawk не виробляються масово, їх заміна в арсеналах може тривати кілька років.

Пропозиція Rheinmetall

Rheinmetall заявив про готовність постачати двигуни для ракет та інші компоненти для поповнення запасів арсеналу США. Компанія пропонує використовувати свої гарматні системи ППО, які вже діють у регіоні, як економічно вигідне рішення для захисту об'єктів.

За оцінками аналітиків, через два тижні після початку конфлікту ракетний потенціал Ірану знизився на 90%. Попри це, країна продовжує запускати ракети, однак вже в обмеженій кількості.

Загрози для судноплавства

Президент Дональд Трамп попередив Тегеран про наслідки мінування Ормузької протоки. ВМС Великої Британії вже підтвердили влучання снарядів у три комерційні судна в акваторії протоки та Перської затоки. Через цей водний шлях проходить близько 20% світового експорту нафти, тому її закриття становить ризик для стабільності світової економіки.

Раніше повідомлялося, що блокування Ормузької протоки Іраном та атаки безпілотників на промислові об'єкти Катару Рас-Лаффан та Месаїд зупинили ключову артерію постачання нафти і газу на світові ринки. Очікується, що країни Азії зіткнуться з найбільшими наслідками.

Автор:
Тетяна Ковальчук