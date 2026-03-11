США потратили примерно четыре миллиарда долларов на боеприпасы за первые три дня атак на Иран

По оценкам немецкого оборонного гиганта Rheinmetall, США использовали боеприпасы на сумму до 4 миллиардов долларов за первые 72 часа своих атак на Иран, включая около 400 крылатых ракет и 800 ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Отмечается, что первоочередной задачей атак было выведение из строя иранской ПВО с помощью дальнобойного оружия. Это должно было обеспечить возможность проведения дальнейших операций пилотируемой авиацией с использованием менее дорогостоящего вооружения.

Иран в ответ применил тысячи беспилотников Shahed-136 и сотни баллистических ракет. Это заставило США и партнеров в регионе потратить значительные запасы перехватчиков Patriot PAC-3. Поскольку ракеты Patriot и Tomahawk не производятся массово, их замена в арсеналах может занять несколько лет.

Предложение Rheinmetall

Rheinmetall заявил о готовности поставлять двигатели для ракет и другие компоненты для пополнения запасов арсенала США. Компания предлагает использовать свои орудийные системы ПВО, которые уже действуют в регионе как экономически выгодное решение для защиты объектов.

По оценкам аналитиков, спустя две недели после начала конфликта ракетный потенциал Ирана снизился на 90%. Несмотря на это, страна продолжает запускать ракеты, но уже в ограниченном количестве.

Угрозы для судоходства

Президент Дональд Трамп предупредил Тегеран о последствиях минирования Ормузского пролива. ВМС Великобритании уже подтвердили попадание снарядов в три коммерческих судна в акватории пролива и Персидского залива. Через этот водный путь проходит около 20% мирового экспорта нефти, поэтому ее закрытие составляет риск стабильности мировой экономики.

Ранее сообщалось, что локирование Ормузского пролива Ираном и атаки беспилотников на промышленные объекты Катара Рас-Лаффан и Месаид остановили ключевую артерию поставки нефти и газа на мировые рынки. Ожидается, что страны Азии столкнутся с самыми большими последствиями.