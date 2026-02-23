Иран заключил с Россией соглашение на 500 миллионов евро на поставку ПЗРК и ракет к ним

Иран договорился с Россией о покупке 500 ракетных комплексов и 2500 ракет на 500 миллионов евро в течение трех лет, чтобы возобновить противовоздушную оборону, разрушенную Израилем во время "12-дневной войны" в июне прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Иран пригласил в Россию ракеты и системы ПВО еще в июле 2025 года, через несколько дней после окончания конфликта Израиля и Ирана.

Тогда США и Израиль совместными силаминанесли удары по Ирану, ослабив его противовоздушную оборону, что позволило Израилю доминировать в количестве воздушных ударов. В то время армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обезвредила уже треть ракетных пусковых установок Ирана.

По данным издания, соглашение на 495 миллионов евро, которое было подписано в Москве в декабре, обязывает Россию поставить 500 переносных пусковых установок Верба и 2500 ракет 9M336 тремя траншами, с 2027 по 2029 год.

Соглашение было заключено между государственным агентством по экспорту оружия кремля "Рособоронэкспортом" и московским представительством Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, известного как MODAFL. Согласно документам, "Рособоронэкспорт" продает Ирану ракеты 9M336 по 170 тысяч евро за единицу, а пусковые механизмы - по 40 тысяч евро.

Анонимный источник FT считает, что часть оружия уже могли доставить в Иран: российский грузовой самолет Ил-76ТД совершил по меньшей мере три рейса в иранский город Карадж за последние восемь дней.

ПЗРК "Ива" - одна из самых современных российских систем ПВО, ракеты которой оборудованы инфракрасной наводкой для сбивания крылатых ракет, самолетов на малой высоте и беспилотников. Система управляется небольшими мобильными бригадами, что делает ее менее уязвимой для ударов противника, чем стационарные наземные системы.

Как пишет FT, в случае интервенции США в Иране полученное вооружение усложнит проведение маневра с использованием самолетов на небольшой высоте или вертолетов.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности .

Тегеран также поделился технологиями, что позволило России производить аналоги "шахедов" внутри страны под названием "Герань".

Иран продал России ракет на сумму примерно 2,7 миллиарда долларов, чтобы помочь в ведении войны против Украины.