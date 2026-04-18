США временно разрешили продажу отдельных партий российской нефти на море

США продлили исключение из санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов, разрешив продажу и доставку грузов, которые уже были загружены на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года. Новое разрешение будет действовать еще месяц и касается отдельной категории морских поставок.

Как информирует Delo.ua, соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое 17 апреля выдало лицензию Russia-related General License 134B.

Документ не означает отмены санкций против российского энергетического сектора. Речь идет о временном продолжении переходного механизма для уже загруженных партий нефти и нефтепродуктов, чтобы завершить начатые ранее логистические операции.

Ранее американские чиновники заявляли, что не планируют продолжать подобные послабления, поэтому новая лицензия стала сигналом о прагматичном подходе Вашингтона к стабильности поставок на мировом энергорынке.

На днях министр финансов Скотт Бессент сказал, что США не будут этого делать. Теперь Штаты выдали новое разрешение на покупку нефти и нефтепродуктов в море в месяц.

В целом США не ослабили санкционную политику в отношении России, но дали рынку дополнительное время для завершения уже сложившихся поставок. Это решение снижает риски резких сбоев в морской торговле нефтью в краткосрочной перспективе.

Однако даже технические исключения по отношению к российской нефти влияют на логистику, страхование перевозок и краткосрочные ценовые ожидания нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье.

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Владимира Путина не получит значительной прибыли от этого временного ослабления, Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.