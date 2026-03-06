США разрешили Индии покупать российскую нефть, застрявшую на танкерах в море

Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

По его словам, Америка идет на такой шаг, "чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок".

В связи с этим Министерство финансов США предоставило Индии 30-дневное освобождение от санкций, которое "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть".

"Эта мера предосторожности не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет лишь операции с нефтью, которая уже застряла в море", - убеждает Бессент.

Он добавил, что "Индия является важным партнером Соединенных Штатов", и выразил надежду, что "Нью-Дели увеличит закупки американской нефти".

"Эта временная мера облегчит давление, вызванное попытками Ирана взять в заложники мировую энергетику", - резюмировал министр финансов США.

Война изменила стратегию Индии

Заметим, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.

В конце 2025 года индийские нефтеперерабатывающие заводы, опасаясь усложнения торговых переговоров с Вашингтоном, сократили закупки российской нефти, что заставило РФ искать покупателей в Китае.

Однако война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива сейчас повышают риск дефицита сырой нефти, поэтому индийские переработчики снова возвращаются в российские баррели.

Российская сторона выразила готовность обеспечить до 40% общих потребностей Индии в нефти в критический период.

Трамп отменил дополнительные пошлины для Индии, которые вводились из-за импорта российской нефти

Президент США Дональд Трамп отменил 25-процентные тарифы на импорт из Индии, введенные из-за закупки российской нефти, сообщила пресс-служба Белого дома.

Так, с 7 февраля товары из Индии, импортируемые в США, больше не подлежат дополнительным пошлинам в 25%.

Американский президент также заявил, что Индия планирует постепенно перестать покупать российскую нефть и импортировать больше из Соединенных Штатов и Венесуэлы.

Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины затронули более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.