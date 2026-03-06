- Категория
США разрешили Индии покупать российскую нефть, застрявшую на танкерах в море
Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.
По его словам, Америка идет на такой шаг, "чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок".
В связи с этим Министерство финансов США предоставило Индии 30-дневное освобождение от санкций, которое "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть".
"Эта мера предосторожности не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет лишь операции с нефтью, которая уже застряла в море", - убеждает Бессент.
Он добавил, что "Индия является важным партнером Соединенных Штатов", и выразил надежду, что "Нью-Дели увеличит закупки американской нефти".
"Эта временная мера облегчит давление, вызванное попытками Ирана взять в заложники мировую энергетику", - резюмировал министр финансов США.
Война изменила стратегию Индии
Заметим, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.
В конце 2025 года индийские нефтеперерабатывающие заводы, опасаясь усложнения торговых переговоров с Вашингтоном, сократили закупки российской нефти, что заставило РФ искать покупателей в Китае.
Однако война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива сейчас повышают риск дефицита сырой нефти, поэтому индийские переработчики снова возвращаются в российские баррели.
Российская сторона выразила готовность обеспечить до 40% общих потребностей Индии в нефти в критический период.
Трамп отменил дополнительные пошлины для Индии, которые вводились из-за импорта российской нефти
Президент США Дональд Трамп отменил 25-процентные тарифы на импорт из Индии, введенные из-за закупки российской нефти, сообщила пресс-служба Белого дома.
Так, с 7 февраля товары из Индии, импортируемые в США, больше не подлежат дополнительным пошлинам в 25%.
Американский президент также заявил, что Индия планирует постепенно перестать покупать российскую нефть и импортировать больше из Соединенных Штатов и Венесуэлы.
Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины затронули более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.
Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.