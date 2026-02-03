Запланована подія 2

Трамп после разговора с Моди заявил, что Индия перестанет покупать российскую нефть

Дональд Трамп, Нарендра Моди
Дональд Трамп снизил пошлины для Индии / Википедия

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который, по его словам, согласился перестать покупать российскую нефть.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп   написал   в Truth Social.

"Для меня было честью поговорить с премьер-министром Индии Моде сегодня утром. Он один из моих самых больших друзей и мощный и уважаемый лидер своей страны. Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение войны России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у Соединенных Штатов. дома.

Он подчеркнул, что прекращение закупок Индии нефти РФ поможет окончить войну в Украине.

Кроме того, Трамп сообщил об американско-индийском соглашении, согласно которому Вашингтон уменьшил пошлины против Нью-Дели с 25% до 18%. По его словам, Моди обязался покупать американскую продукцию на высшем уровне.

"Энергетика, технологии, сельское хозяйство, уголь и многие другие продукты. Наши удивительные отношения с Индией будут еще крепче в будущем. Премьер-министр Моди и я - два человека, которые делают вещи, то, что нельзя сказать о большинстве", - резюмировал президент США.

Индийский премьер Нарендра Моди, сообщая о разговоре с Трампом, вообще не упомянул о российской нефти, которую, по словам президента США, Индия теперь не будет покупать.

Кроме дифирамбов главе Белого дома, Моди упомянул лишь о том, что США снизят пошлины на индийские товары до 18%.

"Было прекрасно сегодня поговорить с моим дорогим другом, президентом Трампом. Я рад, что на товары, произведенные в Индии, теперь будет действовать пониженная пошлина в размере 18%. Большое спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление", - написал он.

Пошлины Трампа против Индии

Президент США Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по меньшей мере трижды общался по телефону с Трампом после введения тарифов, однако переговоры не дали результата.

В начале января Трамп заявил, что может   повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не выполнит требование Вашингтона сократить закупки российской нефти.

Автор:
Светлана Манько