Трамп пригрозил Индии повышением пошлин из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Они торговают, и мы можем очень быстро поднять тарифы для них", – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов о закупках Индией российской нефти.

Reuters напоминает, что президент США в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Премьер-министр Нарендра Моди по меньшей мере трижды общался по телефону с Трампом после введения тарифов, однако переговоры не дали результата.

После введения Вашингтоном санкций против "Лукойла" и "Роснефти " - двух крупнейших в РФ нефтедобывателей - ряд индийских НПЗ приостановили закупки сырья российского происхождения.

Индия – главный покупатель нефти из РФ

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уверял президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Но сейчас крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии возобновил закупки российской нефти, несмотря на давление США.