США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России

Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте министерства.

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит новые санкции в ответ на отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу по завершению войны в Украине", - говорится в сообщении.

Кто в санкционном списке

Отмечается, что в санкционный список внесены "Роснефть" и "Лукойл" - две ведущие нефтяные компании РФ. Также ограничения распространяются на их дочерние компании, зарегистрированные в России. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность России получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли. В ведомстве подчеркнули, что мир возможен только при условии искреннего участия России в переговорах.

"Пора остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня. Учитывая отказ президента Владимира Путина прекратить эту бессмысленную войну, Минфин вводит санкции против двух крупнейших нефтегазовых компаний России, финансирующих военную машину Кремля", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он добавил, что США готовы усиливать давление на Россию, чтобы способствовать инициативам президента Дональда Трампа по прекращению войны и призвал союзников поддержать санкции.

Также Трамп прокомментировал ужесточение санкционного давления на РФ.

"Я просто почувствовал, что пора. Мы долго ждали", - заявил Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа. Он замечал, что если Вашингтон и ЕС смогут вмешаться и ввести больше соответствующих санкций – "российская экономика будет в полном коллапсе, и это усадит президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Последствия санкций:

Все активы и имущественные интересы указанных лиц и компаний, находящихся в Соединенных Штатах или под контролем американских лиц, блокируются и должны быть уведомлены OFAC.

Все юридические лица, прямо или косвенно принадлежащие подсанкционным компаниям на 50% и более, также автоматически блокируются.

Без специальной лицензии или разрешения OFAC какие-либо транзакции с участием подсанкционных лиц запрещены для американских компаний и лиц.

Напомним, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также против 51 танкера так называемого "теневого флота".