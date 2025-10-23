Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России

санкции
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» / Shutterstock

Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом  сообщили на сайте министерства.

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит новые санкции в ответ на отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу по завершению войны в Украине", - говорится в сообщении.

Кто в санкционном списке

Отмечается, что в санкционный список внесены "Роснефть" и "Лукойл" - две ведущие нефтяные компании РФ. Также ограничения распространяются на их дочерние компании, зарегистрированные в России. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность России получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли. В ведомстве подчеркнули, что мир возможен только при условии искреннего участия России в переговорах.

"Пора остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня. Учитывая отказ президента Владимира Путина прекратить эту бессмысленную войну, Минфин вводит санкции против двух крупнейших нефтегазовых компаний России, финансирующих военную машину Кремля", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он добавил, что США готовы усиливать давление на Россию, чтобы способствовать инициативам президента Дональда Трампа по прекращению войны и призвал союзников поддержать санкции.

Также Трамп прокомментировал ужесточение санкционного давления на РФ.

"Я просто почувствовал, что пора. Мы долго ждали", - заявил Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа. Он замечал, что если Вашингтон и ЕС смогут вмешаться и ввести больше соответствующих санкций – "российская экономика будет в полном коллапсе, и это усадит президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Последствия санкций:

  • Все активы и имущественные интересы указанных лиц и компаний, находящихся в Соединенных Штатах или под контролем американских лиц, блокируются и должны быть уведомлены OFAC.
  • Все юридические лица, прямо или косвенно принадлежащие подсанкционным компаниям на 50% и более, также автоматически блокируются.
  • Без специальной лицензии или разрешения OFAC какие-либо транзакции с участием подсанкционных лиц запрещены для американских компаний и лиц.

Напомним, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также против 51 танкера так называемого "теневого флота".

Автор:
Светлана Манько