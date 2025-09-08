У Трампа заявили, что коллапс российской экономики может принудить Путина к миру

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа.

Как пишет Delo.ua, об этом Бессент сказал NBC News.

Он рассказал, что 5 сентября президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс имели "очень продуктивный" разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Европа должна поддержать давление

По словам Бессента, США готовы сотрудничать с европейцами, чтобы ввести больше санкций против государств-покупателей российской нефти, чтобы обрушить российскую экономику.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры следовали за нами. Сейчас мы находимся в гонке: как долго украинские военные могут продержаться и как долго может выдержать российская экономика", – подчеркнул Бессент.

Российская экономика будет в коллапсе

Министр финансов подчеркнул, что если Вашингтон и ЕС смогут вмешаться и ввести больше соответствующих санкций – "российская экономика будет в полном коллапсе, и это посадит президента России Владимира Путина за стол переговоров".

Бессент также сообщил, что в Вашингтоне встретится с европейскими чиновниками, ответственными за санкции, чтобы обсудить вопрос об усилении экономического давления.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент обвинил Путина в том, что он в "отвратительной манере" усилил бомбардировки мирных городов Украины, поэтому США рассматривают все возможные варианты санкций против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов ужесточить санкции против России для того, чтобы принудить ее к мирному соглашению. Он также анонсировал визит европейских лидеров в Белый дом и телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.