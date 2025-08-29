Запланована подія 2

США готовы защищать территориальную целостность Украины - Венс

США
США будут работать над миром, сохраняя поддержку Украины / Офис президента

Соединенные Штаты стремятся защитить территориальную целостность Украины и не допустят ее захвата Россией. Вашингтон и дальше будет работать над достижением мира, сохраняя согласованность позиций с Киевом.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Венса.

США не позволят России захватить Украину

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты и дальше будут работать над достижением мира и выступают за защиту территориальной целостности Украины.

Он отметил, что позиции Вашингтона и Киева по этому вопросу в основном совпадают, хотя существуют определенные разногласия. По словам Венса, США не допустят захвата всей Украины Россией.

Политик также подчеркнул, что война зашла в тупик, ведь российская сторона уже не добивается никаких результатов, продолжая боевые действия, и необходимо сделать все возможное, чтобы прекратить кровопролитие.

"Лучше всего для всех, включая Соединенные Штаты, было бы прекратить убийства и довести эту ситуацию до мирного урегулирования", - заявил вице-президент.

Мирные переговоры

18 августа  состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины. Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

А 16 августа на Аляске прошла встреча Трампа и Путина, во время которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

Автор:
Ольга Опенько