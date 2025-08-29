Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
США готові захищати територіальну цілісність України - Венс

США
СШСША працюватимуть над миром, зберігаючи підтримку України / Офіс президента

Сполучені Штати прагнуть захистити територіальну цілісність України та не допустять її захоплення Росією. Вашингтон і надалі працюватиме над досягненням миру, зберігаючи узгодженість позицій із Києвом.

Як інформує Delo.ua,  про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

США не дозволять Росії захопити Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати й надалі працюватимуть над досягненням миру та виступають за захист територіальної цілісності України.

Він зазначив, що позиції Вашингтона та Києва з цього питання здебільшого збігаються, хоча існують певні розбіжності. За словами Венса, США не допустять захоплення всієї України Росією.

Політик також наголосив, що війна зайшла у глухий кут, адже російська сторона вже не досягає жодних результатів, продовжуючи бойові дії, і необхідно зробити все можливе, щоб припинити кровопролиття.

"Найкраще для всіх, включно зі Сполученими Штатами, було б припинити вбивства та довести цю ситуацію до мирного врегулювання", - заявив віцепрезидент.

Мирні переговори

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України. Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

А 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва. 

Автор:
Ольга Опенько