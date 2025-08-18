Зустріч Трампа і Зеленського закінчилася: основні заяви та рішення

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Донольдом Трампом та європейськими лідерами, серед яких президент Франції Емманюель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Зеленський і Трамп спочатку провели тридцяти хвилинну зустріч з пресою, потім протягом години продовжили обговорення вже за зачиненими дверима і врешті решт, разом з європейськими лідерами дали пресконференцію.

І лідери обох держав, і європейські партнери висловили задоволення від перемовин. Зеленський заявив, що мав "дуже добру розмову" з президентом США Дональдом Трампом.

"У нас зараз була хороша розмова з Трампом. Можливо найкращий за весь час. Або найкраща попереду" – сказав Зеленський.

Що з Донбасом?

Після зустрічі Трампа і Путіна, у багатьох ЗМІ почала з'являтися інформація, що очільник Кремля може затребувати віддати РФ все частину окупованої на 70% області в обмін на звільнення окупованих частин Сумщини і Харківщини. Українська влада ніяк не коментувала ці заяви, проте, як пише "Суспільне", Зеленський відкинув можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області.

"Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян — це плацдарм для майбутнього нового наступу", - казав він.

Сьогодні ж стосовно поділу чи розміну територіями жодних заяв не звучало, проте Зеленський вказав, що такі чутливі територіальні питання потрібно обговорювати на трьохсторонній зустрічі з Путіним.

Як пише CNN, близько трьох чвертей українців заперечують проти передачі будь-якої території Росії. Відступ з решти Донецька також зробить відкриті рівнини центральної України вразливими для наступного російського наступу.

Для європейських союзників Зеленського це також порушить ключовий принцип, коли агресія не може бути винагороджена територією, а суверенітет України має бути захищений.

Водночас, Трамп вважає, що Зеленський і Путін зможуть домовитися.

"У мене таке відчуття, що ви з президентом Путіним щось вирішите. Зрештою, це рішення може бути прийняте лише президентом Зеленським і народом України, які також працюють разом за згодою президента Путіна. І я просто думаю, що з цього вийде дуже добре", - сказав Трамп.

Своєю чергою, Рютте додав, що вся ця ситуація нарешті вийшла з глухого кута.

Гарантії безпеки для України

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

"Я думаю, що сьогодні ми дійдемо резолюції майже з усього, включаючи, ймовірно, питання безпеки. Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. І це один з ключових моментів, який нам потрібно врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів", — наголосив Трамп.

Раніше, під час зустрічі в Овальному кабінеті, Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до України для підтримки потенційної мирної угоди.

Рютте назвав пропозицію Трампа "проривом" на шляху до досягнення миру.

"Те, що ви сказали: "Я готовий брати участь у гарантіях безпеки", – це великий крок, це справді прорив, і це має вирішальне значення. Тож дякую вам і за це", - сказав Рютте.

Варто зазначити, що ще перед зустріччю зачиненими дверима Трамп не став категорично відкидати можливість того, що американські війська будуть в Україні, хоча головну роль миротворчих сил повинні взяти на себе європейські партнери.

"Що стосується безпеки, то буде багато допомоги. Вони (європейські партнери - ред) є першою лінією оборони, бо вони там, але ми їм допоможемо", - сказав Трамп.

Канцлер Німеччини Мерц заявив, що після зустрічей у Білому домі відкрилася можливість для серйозніших переговорів щодо врегулювання війни між Росією та Україною, яку Трамп проклав після своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці.

"Тепер шлях відкритий для складних переговорів. Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож давайте над цим працювати", - зазначив Мерц.

Стармер заявив, що заява Трампа про гарантії безпеки "за статтею 5" відповідає роботі, яку Коаліція охочих проводила протягом останніх місяців.

Тристороння зустріч з Путіним

Як пише Reuters, Трамп заявив, що вони із Зеленським обговорили "багато тем" під час обговорення. Він також знову запропонував провести тристоронній саміт між Путіним, Зеленським та ним самим, спрямований на досягнення мирної угоди, яку, за словами Зеленського, він підтримає.

За словами Трампа, він бачить можливість для проведення переговорів між США, Україною та Росією, проте російський президент Володимир Путін поки що публічно не взяв на себе зобов’язань брати участь у такій зустрічі.

Трамп розповів, що планує ще один дзвінок Путіну після завершення нинішніх переговорів. Він наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, яку називає найкривавішою для Європи за останні 80 років.

Зеленський ж зазначив, що готовий до зустрічі з Путіним.

Попри оптимізм, Трамп визнав і можливі ризики. Він заявив, що очікує на тристоронню зустріч найближчим часом, проте її дата залежатиме від готовності Путіна вести серйозний діалог.

"Можливо, цього не вдасться зробити. А може, й вдасться. Ми повинні зробити все можливе — і це все, що ми можемо", — підсумував президент США.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва. Після цього Трамп запросив Зеленського у Вашингтон.