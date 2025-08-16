Переговори Трампа і Путіна: головні заяви і результати

16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN.

Трамп після переговорів із Путіним, які тривали майже три години заявив, що не планує найближчим часом запроваджувати нові санкції проти Москви. За його словами, зустріч була "теплою і продуктивною" та відкрила перспективи завершення війни в Україні шляхом домовленостей щодо територій і безпекових гарантій.

Від погроз до компромісу

На початку серпня Трамп погрожував "серйозними наслідками" для Кремля у разі продовження війни проти України, зокрема й запровадженням жорстких санкцій. Однак після саміту на Алясці він визнав, що наразі не бачить необхідності у нових заходах.

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три, але нам не потрібно думати про це зараз", - сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

Домовленості щодо України

Найгучнішою заявою стало підтвердження Трампом, що він із Путіним "значною мірою" домовилися про майбутнє України. За його словами, війна може завершитися обміном територіями та гарантіями безпеки з боку США.

"Хоч угоди і не було, але ми досягли значного прогресу. Сьогодні у нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено – як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами", - зазначив Трамп.

Відповідаючи на уточнююче запитання ведучого Шона Ганніті про те, чи означає це фактичні територіальні поступки на користь Росії, Трамп відповів:

"Це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді, я думаю, що ми багато в чому погоджуємося".

Водночас він зазначив, що ключова роль у цьому процесі належить Києву.

"Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має на це погодитися", – сказав Трамп.

Під час пресконференції Путін заявив, що погоджується з твердженням Трампа і що безпека України повинна бути забезпечена безумовно.

Зустріч на "10 з 10"

Американський президент підкреслив, що переговори з Путіним пройшли у "теплій атмосфері". Він оцінив саміт на "10 з 10", хоча перед зустріччю попереджав, що буде незадоволений, якщо не буде досягнуто припинення вогню.

"Я думаю, що зустріч була справжньою у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це добре, коли дві великі держави порозумілися, особливо коли це ядерні держави. Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це важлива справа", – зазначив Трамп.

Він також охарактеризував Путіна як "сильного хлопця", наголосивши при цьому, що діалог із ним був конструктивним.

Роль України та Зеленського

Трамп заявив, що тепер основний тягар відповідальності переходить до українського президента Володимира Зеленського.

"Тепер справді все залежить від президента Зеленського, щоб він це зробив", – наголосив він.

За словами Трампа, вже найближчим часом може відбутися тристороння зустріч за участі його самого, Зеленського та Путіна.

Згодом стало відомо, що близько 9:30 Трамп провів тривалу телефонну розмову із Зеленським, повідомляє Sky News. Проте деталі розмови не оприлюднені. Після цього Трамп зв'язався з лідерами НАТО.

Перспективи угоди

Хоча остаточного рішення поки немає, Трамп висловив упевненість, що "досить хороші шанси" на завершення війни існують. Він відмовився розкривати всі деталі домовленостей, але підкреслив, що готовий і надалі сприяти переговорам.

"Я хочу переконатися, що це буде зроблено. І у нас є досить хороші шанси це зробити", – підсумував він.

Додамо, перед початком зустрічі, Трамп заявив, що для Путіна будуть наслідки у разі відмови припинити війну проти України під час зустрічі на Алясці 15 серпня.