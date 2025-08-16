Переговоры Трампа и Путина: главные заявления и результаты

16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

Трамп после переговоров с Путиным, длившихся почти три часа, заявил, что не планирует в ближайшее время вводить новые санкции против Москвы. По его словам, встреча была "теплой и продуктивной" и открыла перспективы завершения войны в Украине путем договоренностей по территориям и гарантиям безопасности.

От угроз к компромиссу

В начале августа Трамп угрожал "серьезными последствиями" для Кремля в случае продолжения войны против Украины, в том числе и введения жестких санкций. Однако после саммита на Аляске он признал, что пока не видит необходимости новых мероприятий.

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три, но нам не нужно думать об этом сейчас", - сказал Трамп винтервью Fox News.

Договоренности по Украине

Самым громким заявлением стало подтверждение Трампом, что он с Путиным "в значительной степени" договорились о будущем Украины. По его словам, война может завершиться обменом территориями и гарантиями безопасности США.

"Хотя соглашения и не было, но мы достигли значительного прогресса. Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча, и я думаю, что многие вопросы были обсуждены - как в интересах Украины, так и в контексте всей ситуации с НАТО, где мы успешно сотрудничаем со многими европейскими странами", - отметил Трамп.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего Шона Ганнити о том, означает ли это фактические территориальные уступки в пользу России, Трамп ответил:

"Это те пункты, которые мы обсудили, и это те пункты, по которым мы в основном пришли к согласию. На самом деле, я думаю, что мы во многом соглашаемся".

В то же время он отметил, что ключевая роль в этом процессе принадлежит Киеву.

"Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И смотрите, Украина должна согласиться на это", - сказал Трамп.

Во время пресс-конференции Путин заявил, что согласен с утверждением Трампа и что безопасность Украины должна быть обеспечена безусловно.

Встреча на "10 из 10"

Американский президент подчеркнул, что переговоры с Путиным прошли в "теплой атмосфере". Он оценил саммит на "10 из 10", хотя перед встречей предупреждал, что будет недоволен, если не будет достигнуто прекращение огня.

"Я думаю, что встреча была настоящей в том смысле, что мы прекрасно нашли общий язык. И это хорошо, когда два великих государства нашли общий язык, особенно когда это ядерные государства. Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это важное дело", – отметил Трамп.

Он также охарактеризовал Путина как "сильного парня", отметив при этом, что диалог с ним был конструктивным.

Роль Украины и Зеленского

Трамп заявил, что теперь основная тяжесть ответственности переходит к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Теперь действительно все зависит от президента Зеленского, чтобы он это сделал", - подчеркнул он.

По словам Трампа, уже в ближайшее время может состояться трехсторонняя встреча с участием его самого, Зеленского и Путина.

Впоследствии стало известно, что около 9.30 Трамп провел длительный телефонный разговор с Зеленским, сообщает Sky News. Однако детали разговора не обнародованы. После этого Трамп связался с лидерами НАТО.

Перспективы сделки

Хотя окончательного решения пока нет, Трамп выразил уверенность, что "достаточно хорошие шансы" в завершение войны существуют. Он отказался раскрывать все детали договоренностей, но подчеркнул, что готов и дальше содействовать переговорам.

"Я хочу убедиться, что это будет сделано. И у нас есть достаточно хорошие шансы это сделать", – подытожил он.

Добавим, что перед началом встречи, Трамп заявил, что для Путина будут последствия в случае отказа прекратить войну против Украины во время встречи на Аляске 15 августа.