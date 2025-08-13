Запланована подія 2

Госсекретарь США пояснил, что встреча Трампа с Путиным на Аляске – не уступка, а возможность для диалога

Государственный секретарь США Марк Рубио. Фото: facebook.com/SenatorMarcoRubio

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным на военной базе в Анкоридже не является уступкой Кремлю. По его словам, саммит на Аляске должен стать "ознакомительной" встречей, чтобы лидеры могли оценить дальнейшие возможности для диалога.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Sid and Friends in the Morning.

Рубио о встрече Трампа с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что после некоторых сообщений общественность часто трактует встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным как "победу Путину", поскольку российский лидер получает возможность провести саммит. По словам Рубио, Трамп не рассматривает эту встречу как уступку и воспринимает ее как шанс для обсуждения и принятия решений.

Рубио отметил, что саммит на Аляске планируется преимущественно для "ознакомления", поскольку предварительные телефонные разговоры между Трампом и Путиным не принесли результата. Президент США считает необходимым увидеть Путина лично и услышать его с глазу на глаз, чтобы оценить дальнейшие возможности для переговоров.

По мнению Рубио, уже в начале встречи станет ясно, есть ли перспектива добиться результата в этих переговорах.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Трамп и Путин встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Место выбрали из-за ограниченных вариантов для проведения саммита в разгар туристического сезона, хотя Белый дом стремился избежать символичности размещения российской делегации на американской военной базе.

Шаги к миру

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.

Автор:
Ольга Опенько