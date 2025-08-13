Госсекретарь США пояснил, что встреча Трампа с Путиным на Аляске – не уступка, а возможность для диалога

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным на военной базе в Анкоридже не является уступкой Кремлю. По его словам, саммит на Аляске должен стать "ознакомительной" встречей, чтобы лидеры могли оценить дальнейшие возможности для диалога.

Рубио о встрече Трампа с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что после некоторых сообщений общественность часто трактует встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным как "победу Путину", поскольку российский лидер получает возможность провести саммит. По словам Рубио, Трамп не рассматривает эту встречу как уступку и воспринимает ее как шанс для обсуждения и принятия решений.

Рубио отметил, что саммит на Аляске планируется преимущественно для "ознакомления", поскольку предварительные телефонные разговоры между Трампом и Путиным не принесли результата. Президент США считает необходимым увидеть Путина лично и услышать его с глазу на глаз, чтобы оценить дальнейшие возможности для переговоров.

По мнению Рубио, уже в начале встречи станет ясно, есть ли перспектива добиться результата в этих переговорах.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Трамп и Путин встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Место выбрали из-за ограниченных вариантов для проведения саммита в разгар туристического сезона, хотя Белый дом стремился избежать символичности размещения российской делегации на американской военной базе.

Шаги к миру

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.