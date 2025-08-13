Держсекретар США пояснив, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці – не поступка, а можливість для діалогу

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним на військовій базі в Анкоріджі не є поступкою Кремлю. За його словами, саміт на Алясці має стати “ознайомчою” зустріччю, щоб лідери могли оцінити подальші можливості для діалогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Sid and Friends in the Morning.

Рубіо про зустріч Трампа з Путіним

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що після деяких повідомлень громадськість часто трактує зустріч президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним як "перемогу для Путіна", оскільки російський лідер отримує можливість провести саміт. За словами Рубіо, Трамп не розглядає цю зустріч як поступку і сприймає її як шанс для обговорення та ухвалення рішень.

Рубіо зазначив, що саміт на Алясці планується переважно для "ознайомлення", оскільки попередні телефонні розмови між Трампом і Путіним не дали результату. Президент США вважає за необхідне побачити Путіна особисто та почути його віч-на-віч, щоб оцінити подальші можливості для переговорів.

На думку Рубіо, вже на початку зустрічі стане зрозуміло, чи є перспектива досягти результату у цих переговорах.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Трамп і Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Місце обрали через обмежені варіанти для проведення саміту в розпал туристичного сезону, хоча Білий дім прагнув уникнути символічності розміщення російської делегації на американській військовій базі.

Кроки до миру

Нагадаємо, 6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.