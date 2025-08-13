Трамп і Путін проведуть переговори на військовій базі в Анкориджі – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Місце обрали через обмежені варіанти для проведення саміту в розпал туристичного сезону, хоча Білий дім прагнув уникнути символічності розміщення російської делегації на американській військовій базі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення СNN.

Що відомо про саміт на Алясці?

Американські чиновники шукали локацію для переговорів у надзвичайно стислі терміни. Головною проблемою став пік туристичного сезону на Алясці: більшість придатних місць була заброньована або не відповідала вимогам безпеки. Розглядалися варіанти у Джуно, Фербенксі та самому Анкориджі, однак єдиним придатним місцем визнали саме базу Елмендорф-Річардсон.

За даними джерел у Білому домі, адміністрація Трампа прагнула уникнути розміщення російської делегації на американській військовій базі через політичну символіку, проте з міркувань безпеки та логістики іншого вибору не залишилося, повідомляє CNN.

Саміт, який офіційно називають "сесією прослуховування", ще перебуває у стадії підготовки. Головні дипломати двох країн — держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров — цього тижня обговорили деталі організації. За словами Трампа, його мета — особисто "поглянути Путіну в очі" та оцінити російського лідера у форматі віч-на-віч після п’яти телефонних розмов цього року.

Чому Трамп і Путін зустрінуться саме на Алясці

Адміністрація Дональда Трампа та Кремль домовилися провести майбутній саміт в Алясці після тривалих закулісних переговорів. Вибір був обмежений, тому що багато потенційних локацій відпали через ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Через цю причину Росія відмовилася від традиційних європейських майданчиків, зокрема Відня та Женеви, які в минулому приймали зустрічі лідерів США і РФ. Путін пропонував Об’єднані Арабські Емірати, але у Вашингтоні не хотіли повторювати довгий переліт на Близький Схід після травневого візиту Трампа.

У підсумку залишилися два варіанти - Угорщина, лідер якої Віктор Орбан має близькі стосунки і з Трампом, і з Путіним, та Сполучені Штати. Американська сторона була здивована, коли Путін погодився на зустріч у США — на території, що колись належала Російській імперії.

Попередні зустрічі з Путіним

Остання зустріч американського президента з Володимором Путіним відбулася у 2021 році в Женеві, коли на посаді глави Білого дому був Джо Байден. Тоді дату й місце оголосили за три тижні, але підготовка велася місяцями. Байден, перебуваючи в європейському турне, присвятив останні дні перед самітом інтенсивним консультаціям з провідними радниками, детально опрацьовуючи сценарії переговорів і можливі тактичні ходи Путіна. Він також радився з іншими світовими лідерами, зокрема канцлером Німеччини, щоб отримати поради щодо спілкування з відомим своєю хитрістю російським президентом.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа він зустрічався з Путіним двічі у форматі тет-а-тет: на саміті в Гельсінкі у 2018 році, де Трамп фактично став на бік Путіна у питанні втручання Росії у вибори, та вперше — у 2017-му на полях саміту G20 в Гамбурзі.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Також відомо, що у Білому домі готують можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна.

Кроки до миру

Нагадаємо, 6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.

Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.