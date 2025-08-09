Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на соцмережу Truth Social.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — написав Трамп.

Губернатор Аляски Майк Данліві привітав рішення провести переговори саме в його штаті, підкресливши його стратегічне значення.

"Аляска — найважливіше стратегічне місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Всього дві милі відділяють нас від Росії, тож жодне інше місце не відіграє більшої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці", — написав він.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде дарувати землю окупантам, однак повномасштабну війну потрібно закінчувати і зробити це має саме Росія.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – сказав він.

Нагадаємо, 6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Також відомо, що у Білому домі готують можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна.