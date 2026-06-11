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Інвестори в генерацію скаржаться на завищені вимоги при підключенні до мереж

лінії електропередач
Розподілена генерація в Україні: половина скарг стосується технічних умов / Depositphotos

Понад половина проблемних питань щодо підключення об’єктів розподіленої генерації до електромереж стосується необґрунтованих або надмірних вимог у технічних умовах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НКРЕКП.

З січня 2026 року регулятор проводить регулярні наради для оперативного вирішення проблем, що виникають під час приєднання нових генеруючих потужностей до мереж. За цей час відбулося 20 засідань, на яких розглянули питання підключення 63 електроустановок потенційних виробників електроенергії.

Сумарна замовлена до приєднання потужність цих об’єктів становить близько 287 МВт.

За даними НКРЕКП, 51% порушених питань стосувалися необґрунтованих або надмірних вимог до технічних умов на приєднання. Саме ці умови визначають, що має виконати замовник для підключення об’єкта генерації до електромереж.

Ще 17% звернень були пов’язані із затримками з боку операторів систем розподілу у видачі технічних умов. Такі затримки впливають на строки реалізації інвестиційних проєктів і введення нових генеруючих потужностей в експлуатацію.

Інші 32% питань стосувалися, зокрема:

  • якості електроенергії в мережах операторів систем розподілу;
  • комунікації між замовниками та операторами систем розподілу;
  • включення об’єктів генерації до графіків погодинних відключень;
  • організації комерційного обліку електроенергії;
  • надання роз’яснень щодо процедур підключення.

Станом на 5 червня 2026 року за результатами цієї роботи врегульовано питання щодо 54 електроустановок із сумарною потужністю близько 222 МВт. Це більшість із розглянутих звернень.

Додамо, Кабмін ухвалив рішення спрямувати майже 939 мільйонів гривень на розвиток об'єктів розподіленої газової генерації. Проєкт розпорядження було затверджено за поданням Міністерства енергетики в межах двостороннього співробітництва з Фінляндією. 

Автор:
Тетяна Гойденко