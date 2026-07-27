Ринок злиттів і поглинань України зріс на 14%: найбільші M&A-угоди

У першому півріччі 2026 року іноземні інвестори уклали 10 угод з українськими активами — удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Розголошена вартість таких контрактів зросла з $26 млн до $415 млн, а основний інтерес іноземного капіталу зосередився на IT, банківському секторі та страхуванні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який навів дані KPMG.

Загалом у січні-червні в Україні та за участю українських компаній зафіксували 40 угод злиття та поглинання проти 35 роком раніше. Таким чином, кількість контрактів зросла на 14%.

Публічно розкрита вартість угод, сума кожної з яких перевищує $5 млн, становила $978 млн. Це на 5% менше, ніж у першому півріччі 2025 року, коли показник сягав $1,029 млрд.

Водночас у 2026 році учасники ринку розкрили вартість лише 45% угод, тоді як роком раніше — 63%. Тому фактичний обсяг ринку може бути вищим за оприлюднений показник.

Найбільший інтерес інвесторів був зосереджений у таких секторах:

IT;

сільське господарство;

енергетика;

комунальна сфера;

нерухомість;

будівництво.

Серед найбільших угод першого півріччя:

агропромислова група "МХП" домовилася придбати частку грецького виробника м’ясної продукції "Th. Nitsiakos" за $290 млн;

платформа для вивчення мов "Preply" залучила $150 млн у межах інвестиційного раунду Series D, після чого її оцінка перевищила $1 млрд;

кіпрська "Kapenata Limited" оголосила про придбання українського агрохолдингу "Agro-Region Group" більш ніж за $100 млн;

польська страхова група "PZU" заявила про купівлю "MetLife Ukraine" приблизно за $100 млн.

Українські компанії залишилися основними учасниками ринку, уклавши 25 із 40 угод. Розкрита вартість цих контрактів становила $253 млн проти $675 млн у першому півріччі 2025 року.

Ще п’ять угод українські інвестори провели за кордоном — стільки ж, як і роком раніше. Основними напрямами для таких інвестицій були Європейський Союз, Північна Америка та Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Зростання кількості угод іноземних інвесторів та їхньої розкритої вартості свідчить про поступове відновлення інтересу до українських активів. Водночас більшість M&A-контрактів на ринку й надалі ініціюють українські компанії.

Нагадаємо, впродовж 2025 року на українському ринку злиттів і поглинань було оголошено 40 угод за участю українських інвесторів із розголошеною вартістю понад $5 млн кожна — із сукупною розголошеною вартістю $671 млн. Це забезпечило понад 60% загальної кількості угод та більш ніж половину загальної розголошеної вартості.