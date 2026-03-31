В 2025 році українські інвестори скупили бізнесів майже на $700 млн: хто, що і за скільки купив

Впродовж 2025 року на українському ринку злиттів і поглинань було оголошено 40 угод за участю українських інвесторів із розголошеною вартістю понад $5 млн кожна — із сукупною розголошеною вартістю $671 млн. Це забезпечило понад 60% загальної кількості угод та більш ніж половину загальної розголошеної вартості.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дослідження KPMG в Україні "M&A Radar 2025: Україна".

Куди і чому інвестували українські інвестори в 2025 році

Сільське господарство, сектор інновацій та технологій, а також нерухомість та будівництво протягом року залишалися провідними секторами серед M&A-угод за участю українських інвесторів. У 2025-му порівняно з попереднім роком локальні інвестори забезпечили суттєво більшу частку транзакцій у секторі інновацій і технологій, де історично домінували іноземні інвестори. У 2024 році було зареєстровано лише одну угоду за участю українських інвесторів на суму $10 млн. Натомість у 2025-му було укладено шість угод в секторі інновацій та технологій за участю українських інвесторів із сукупною розголошеною вартістю $210 млн, що становить майже 80% від загальної вартості угод у сектор інновацій та технологій протягом року ($265 млн).

Посилення операційної стійкості та вертикальної інтеграції українського бізнесу обумовило, зокрема, придбання торговою мережею EVA логістичного комплексу ТОВ "СК Омега-1 Логістик" за $36 млн.

В секторі транспорту та інфраструктури спостерігалося відновлення інтересу інвесторів після стабілізації експортних операцій вздовж українського Чорноморського коридору. Так, мережа магазинів "Епіцентр" придбала частку в статутному капіталі компанії "Промтехінновація", яка володіє правами оренди земельної ділянки площею 32 гектари в акваторії порту Південний для перспективного будівництва зернового термінала.

Серед ключових чинників пожвавлення M&A- активності за участю українських інвесторів у 2025 році виокремлюються стратегічна експансія та трансформація бізнес-моделей. Найбільш показовим прикладом стала серія придбань компанії "Київстар". Український телекомунікаційний оператор використовує свій досвід у сфері аналітики даних та масштабованих цифрових платформ для побудови комплексної цифрової екосистеми, що, зокрема, було продемонстровано придбанням сервісу таксі та доставки Uklon за $155 млн. Ця угода стала другою за розміром у 2025 році та найбільшою транзакцією за участю українських інвесторів. Також в 2025 році компанія оголосила (а в лютому 2026 року закрила угоду) про плани придбання онлайн- платформи фармацевтичних послуг Tabletki.ua. Також "Київстар" збільшив свою частку в статутному капіталі медичного онлайн-порталу Helsi в рамках угоди з оцінкою $10,5 млн.

Проявом інтересу українських інвесторів стали, зокрема, приватизація виробника мийних засобів "Вінницяпобутхім" — підприємство було придбане за $15 млн компанією ТОВ "Афіна- Груп" (належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику, співзасновникам мереж EVA та Varus), а також оголошене придбання мережі побутової електроніки "Цитрус" її конкурентом Yabluka з оцінкою угоди на рівні $10-20 млн.

Характерною рисою M&A-угод за участю українських інвесторів у 2025 році стала готовність заходити у суміжні сектори. Зазначена тенденція була особливо вираженою в секторах сільського господарства та енергетики, де атаки на енергетичну інфраструктуру прискорили попит на відновлювані, гнучкі та децентралізовані потужності з виробництва електроенергії, а також привернули увагу нетрадиційних інвесторів. Так, співзасновники мережі побутової техніки "Фокстрот" придбали дві діючі сонячні електростанції у складі Болохівського сонячного парку в Житомирській області за орієнтовну суму $15 млн. Аналогічно компанія "Київстар" придбала діючу сонячну електростанцію потужністю 13 МВт, оператором та власником якої було ТОВ "Санвін 11", приблизно за $8 млн, також у Житомирській області.

Сектор сільського господарства у 2025 році також продовжував приваблювати інвесторів, зокрема поза колом традиційних учасників. Через компанію Vi.An Holding Limited власник групи компаній OKKO Віталій Антонов у 2025 році здійснив придбання ТОВ "Борщівська аграрна компанія" та компанії "Кайрос-Холдинг". Вартість угоди становила близько $20 млн.

У секторі нерухомості та будівництва придбання фондом Inzhur REIT торговельно- розважального центру Sky Park (Вінниця) у компанії Dragon Capital за $35 млн засвідчило зростання ролі інституційних та нетрадиційних інвесторів на ринку комерційної нерухомості. Паралельно з цим активізувалося залучення українського венчурного капіталу. Зокрема, українська компанія у сфері медичних цифрових сервісів Liki24 залучила $9 млн у раунді Series A, який очолили переважно українські інвестори, зокрема u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners та DniproVC.

Ініціативи українського уряду з приватизації у 2025 році також сприяли пожвавленню M&A-активності. Всі приватизаційні транзакції протягом року були здійснені за участю українських інвесторів. Впродовж року відбулося два аукціони у межах так званої "великої приватизації", найбільшим з яких став продаж у жовтні 2025 року державної будівельної компанії "Укрбуд", яку придбало ТОВ "Техно-онлайн" (належить братам Астіонам) за $19,5 млн. Другою значною приватизаційною угодою стало придбання ТОВ "Афіна-Груп" виробника мийних засобів та підсанкційного активу, конфіскованого у 2022 році, "Вінницяпобутхім" за $15 млн. Крім того, у 2025 році було завершено ще чотири приватизаційні транзакції вартістю понад $5 млн.

