Військові інновації: Україна запускає центр ШІ "A1" за підтримки Великої Британії

Міністерство оборони України запускає Defense AI Center “A1”, перший із серії центрів компетенцій військових технологій. Центр, реалізований за підтримки уряду Великої Британії, буде аналізувати бойові дані, прогнозувати дії ворога, розвивати автономні системи та створювати нові інструменти управління.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

Україна прискорює впровадження штучного інтелекту у війні

"Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші", - повідомив Федоров.

Завдання центрів полягає у постійному аналізі поля бою та сучасних технологій, а також у визначенні наступних кроків розвитку. У технологічній війні перемагає той, хто швидше впроваджує інновації та проходить повний цикл їх оновлення.

Першим таким центром стає Defense AI Center "A1", який реалізується за підтримки уряду Великої Британії.

Головні завдання центру включають:

аналіз бойових даних;

прогнозування дій противника;

розвиток автономних систем;

створення нових інструментів управління.

Центр дозволить швидше перетворювати досвід та дані з фронту на практичні технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у Збройних Силах.

"AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни - від розвідки до управління. Наше завдання - створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі". - підсумував він.

