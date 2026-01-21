Штучний інтелект на полі бою: Міноборони та Мінцифри запускають Brave1 Dataroom для автономних ШІ-рішень

Міністерство оборони України разом із Мінцифри, ЗСУ, Науково-дослідним інститутом воєнної розвідки та компанією Palantir запустили Brave1 Dataroom - захищене середовище для тестування та тренування моделей штучного інтелекту для військового застосування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Штучний інтелект на полі бою

Проєкт реалізується в межах оборонного інноваційного кластера Brave1 і спрямований на прискорення розробки та впровадження автономних AI-рішень для потреб Українського війська.

"Штучний інтелект стає вирішальним фактором на сучасному полі бою. Вдячні Palantir за технологічне партнерство у запуску Brave1 Dataroom, що сприятиме розробці нових геймченджерів на базі AI. Початково фокус буде на автономній детекції та перехопленні повітряних загроз - напрямі, що має критично важливе значення для України", — заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

На першому етапі Brave1 Dataroom зосереджується на розвитку автономних технологій виявлення та перехоплення ворожих безпілотників. Дрони-перехоплювачі вже демонструють високу ефективність на полі бою, однак у відповідь на масовані атаки БпЛА критично важливою стає автономність - здатність систем самостійно виявляти, ідентифікувати та знищувати повітряні цілі.

Платформа побудована на програмних рішеннях американської компанії Palantir і вже містить структуровані набори візуальних і теплових даних повітряних цілей, зокрема ворожих дронів типу Shahed. Бази даних формуються на основі матеріалів, зібраних українськими військовими, і поступово розширюватимуться.

Brave1 Dataroom дає змогу українським оборонним компаніям тренувати, тестувати та валідувати AI-моделі - від виявлення й класифікації повітряних цілей до алгоритмів автономного перехоплення — у безпечному середовищі та на релевантних бойових даних.

Доступ до платформи надаватиметься українським розробникам після проходження обов’язкової безпекової комплаєнс-процедури, що забезпечує захист чутливих даних та відповідність вимогам оборонного сектору.

Нагадаємо, щоб отримати грант від Brave1, виробники компонентів повинні мати на старті замовника, знати, як масштабувати своє виробництво, пропонувати інноваційні розробки, яких ще немає на ринку, бути конкурентними за ціною при масштабуванні та бути готовими подати інформацію про субкомпоненти.