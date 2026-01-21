На заводах Renault виготовлятимуть дрони для України

Автовиробник Renault уклав угоду з французькою оборонною компанією Turgis Gaillard щодо виготовлення безпілотників для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Financial Times.

Зазначається, що Renault cпівпрацюватиме з Turgis Gaillard та виготовлятиме БпЛА на двох власних майданчиках. Водночас компанія відмовилася уточнювати вартість контракту та яку кількість дронів планують виготовляти.

Контракт на виробництво дронів уклали після запиту французького уряду до автомобільних та оборонних компаній. За інформацією видання, директор автовиробника Фабріс Камболів сказав, що до Renault звернулися саме за виробничою та промисловою експертизою.

"Цей проєкт триває і очолюється Міністерством оборони Франції. Ми підтверджуємо нашу участь у цьому проєкті на прохання держави", – сказав Камболів.

Видання також додає, що французький автовиробник Renault раніше виготовляв оборонне обладнання, серед якого – танки, які використовували під час світових війн у двадцятому столітті. А виробництву Turgis Gaillard належить БпЛА AAROK, який здатен перевозити три тонни вантажу і летіти понад 20 годин.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомляв, що один із великих французьких автовиробників співпрацюватиме з невеликою оборонною компанією з Франції для створення виробничих ліній в Україні з виготовлення безпілотників, утім, назву компанії не уточнив.