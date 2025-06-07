Франція та Україна налагодять виробництво дронів в Україні

Франція та Україна започатковують спільне виробництво безпілотників на українській території. Партнерство передбачає участь великого французького автовиробника, назву якого не розкривають, а також малого або середнього підприємства з оборонної галузі Франції.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

"Ми розпочинаємо безпрецедентну співпрацю, в рамках якої буде створено виробничу лінію для дронів в Україні. Це взаємовигідна модель", — наголосив Лекорню.

Тип безпілотників поки не уточнюється, однак міністр підтвердив, що вони будуть призначені як для українських військових, так і для потреб французької армії. Планується, що зібрані в Україні дрони будуть використовуватися у навчаннях французьких військових, які повинні відображати бойову реальність сучасного конфлікту.

Українська армія, своєю чергою, ділитиметься практичним досвідом бойового застосування дронів.

Лекорню також зауважив, що залучення французьких працівників до виробництва в Україні не планується, оскільки українські фахівці "кращі за нас у здатності уявляти дрони та розробляти пов’язані з ними бойові доктрини".

Згідно з планами Києва, до кінця 2025 року Україна планує застосовувати понад 4,5 мільйона безпілотників, які нині відіграють ключову роль у знищенні до 70% ворожої техніки на передовій. Французька армія, що володіє лише кількома тисячами таких пристроїв, прагне скоротити відставання, зокрема й через нове українсько-французьке виробництво.

Додамо, раніше Україна виступила з ініціативою використовувати прибутки від заморожених активів РФ для фінансування оборонно-промислового комплексу. Київ пропонує створити спільні підприємства з французькими виробниками озброєнь відповідно до актуальних потреб української армії.