Франція пообіцяла підтримку енергетичному сектору України та розширення співпраці в атомній галузі

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр промисловості та енергетики Французької Республіки Марк Ферраччі провели важливу двосторонню зустріч, обговоривши шляхи відновлення українського енергетичного сектору та поглиблення співробітництва в атомній галузі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зустріч відбулася на полях Саміту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), присвяченого майбутньому енергетичної безпеки, що триває у Лондоні.

Повідомляється, що очільник Міненерго подякував Франції за допомогу, що надається українському енергосектору з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема надане енергетичне обладнання, а також внески до Фонду підтримки енергетики України.

Учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю в атомній енергетиці, зокрема продовження реалізації поточних проєктів з постачання обладнання для атомних електростанцій.

Підтримка Франції

Нещодавно ДТЕК отримав від французького уряду 11 мільйонів євро грантових коштів на реалізацію проєкту першої в Україні цифрової підстанції. Проєкт вартістю 15 мільйонів євро буде реалізовано за технологією GE Vernova. Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони євро - власні інвестиції компанії.

Також Україна та Франція домовилися про співпрацю у сфері охорони здоров’я, підписавши в Києві сім угод на 51,2 млн євро. Ці угоди є складовою частиною грантової програми на 200 млн євро, затвердженої в червні 2024 року.

Грантова угода між Францією та Україною щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України була підписана 7 червня 2024 року у Парижі.