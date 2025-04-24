Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,67

+0,15

EUR

47,54

--0,17

Готівковий курс:

USD

41,48

41,38

EUR

47,70

47,48

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Франція пообіцяла підтримку енергетичному сектору України та розширення співпраці в атомній галузі

Міністри енергетики України і Франції
Міністри енергетики України і Франції домовились про підтримку енергетики/Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр промисловості та енергетики Французької Республіки Марк Ферраччі провели важливу двосторонню зустріч, обговоривши шляхи відновлення українського енергетичного сектору та поглиблення співробітництва в атомній галузі. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. 

Зустріч відбулася на полях Саміту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), присвяченого майбутньому енергетичної безпеки, що триває у Лондоні.

Повідомляється, що очільник Міненерго подякував Франції за допомогу, що надається українському енергосектору з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема надане енергетичне обладнання, а також внески до Фонду підтримки енергетики України.

Учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю в атомній енергетиці, зокрема продовження реалізації поточних проєктів з постачання обладнання для атомних електростанцій.

Підтримка Франції

Нещодавно ДТЕК отримав від французького уряду 11 мільйонів євро грантових коштів на реалізацію проєкту першої в Україні цифрової підстанції. Проєкт вартістю 15 мільйонів євро буде реалізовано за технологією GE Vernova. Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони євро - власні інвестиції компанії.

Також Україна та Франція домовилися про співпрацю у сфері охорони здоров’я, підписавши в Києві сім угод на 51,2 млн євро. Ці угоди є складовою частиною грантової програми на 200 млн євро, затвердженої в червні 2024 року.

Грантова угода між Францією та Україною щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України була підписана 7 червня 2024 року у Парижі.

Автор:
Тетяна Бесараб