Збагачення ядерного палива: французька Orano та "Енергоатом" підписали угоду

Французька компанія Orano, що спеціалізується на ядерній енергетиці, та НАЕК "Енергоатом" оголосили про підписання основної довгострокової комерційної угоди, згідно з якою Orano надаватиме послуги зі збагачення ядерного палива до 2040 року.

Про це інформує пресслужба "Енергоатома".

Про угоду

Зазначений контракт гарантує "Енергоатому" надійне та диверсифіковане постачання послуг зі збагачення для забезпечення паливом атомних електростанцій України.

Головний виконавчий директор Orano Ніколя Маес висловив гордість за те, що компанія супроводжує "Енергоатом" у його розвитку, сприяючи зміцненню енергетичної незалежності України. Він зазначив, що укладена угода є підтвердженням зобов'язання підтримувати клієнта та, таким чином, сприяти енергетичній безпеці Європи.

В.о. голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підкреслив, що компанія продовжує зміцнювати енергетичну безпеку України, зазначивши, що збагачення урану є важливим етапом у процесі виготовлення ядерного палива.

Він додав, що підписана угода дає змогу державі впевнено планувати стабільне та світле майбутнє, покладаючись на роботу АЕС. Котін також зазначив, що з огляду на плани України щодо розширення атомних потужностей потреба "Енергоатома" у послугах зі збагачення урану в майбутньому тільки зростатиме.

Довідково:

Orano, створена у 2018 році після реорганізації Areva, є ключовим гравцем у світовій ядерній енергетиці та співпрацює з урядом Франції. Компанія займається видобутком урану в Казахстані, Канаді та інших країнах, його збагаченням, переробленням ядерного палива та управлінням радіоактивними відходами.

З метою задоволення зростаючого попиту з боку клієнтів, у 2023 році Orano розпочала масштабний проєкт з розширення виробничих потужностей на заводі зі збагачення урану Georges Besse 2 у Франції на 30 %.

Очікується, що ці зміни дозволять підвищити максимальну річну потужність заводу до 11 мільйонів одиниць роздільної роботи, що триватиме до початку наступного десятиліття. Це зміцнить позицію Orano як одного з ключових гравців на ринку послуг зі збагачення ядерного палива у світі.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Болгарія придбала ці установки для будівництва двох енергоблоків для АЕС Белене понад шість років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

"Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.