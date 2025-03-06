Обогащение ядерного топлива: французский Orano и "Энергоатом" подписали соглашение

Французская компания Orano, специализирующаяся на ядерной энергетике, и НАЭК "Энергоатом" объявили о подписании основного долгосрочного коммерческого соглашения, согласно которому Orano будет предоставлять услуги по обогащению ядерного топлива до 2040 года.

Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

О сделке

Указанный контракт гарантирует "Энергоатому" надежную и диверсифицированную поставку услуг по обогащению для обеспечения топливом атомных электростанций Украины.

Главный исполнительный директор Orano Николя Маэс выразил гордость за то, что компания сопровождает "Энергоатом" в его развитии, способствуя укреплению энергетической независимости Украины. Он отметил, что заключенное соглашение является подтверждением обязательства поддерживать клиента и таким образом способствовать энергетической безопасности Европы.

И.о. председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подчеркнул, что компания продолжает укреплять энергетическую безопасность Украины, отметив, что обогащение урана является важным этапом в процессе производства ядерного топлива.

Он добавил, что подписанное соглашение позволяет государству уверенно планировать стабильное и светлое будущее, полагаясь на работу АЭС. Котин также отметил, что, учитывая планы Украины по расширению атомных мощностей, потребность "Энергоатома" в услугах по обогащению урана в будущем будет только расти.

Справка:

Орано, созданная в 2018 году после реорганизации Areva, является ключевым игроком в мировой ядерной энергетике и сотрудничает с правительством Франции. Компания занимается добычей урана в Казахстане, Канаде и других странах, его обогащением, переработкой ядерного топлива и управлением радиоактивными отходами.

В целях удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов, в 2023 году Orano начала масштабный проект по расширению производственных мощностей на заводе по обогащению урана Georges Besse 2 во Франции на 30%.

Ожидается, что эти изменения позволят повысить максимальную годовую мощность завода до 11 миллионов единиц раздельной работы, которая продлится до начала следующего десятилетия. Это укрепит позицию Orano как одного из ключевых игроков на рынке услуг по обогащению ядерного топлива в мире.

Напомним, Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Болгария приобрела эти установки для строительства двух энергоблоков для АЭС Белене более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

"Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.