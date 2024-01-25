Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов в 2024 году

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Об этом рассказал глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters.

Четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС

Два блока, включающих реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, тогда как два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

По словам Галущенко, все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

"Думаю, что начнем строительство летом-осенью", - сказал министр, добавив, что Украине нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать.

Галущенко отметил, что планируется строительство одновременно сразу третьего и четвертого энергоблоков.

Строительство 3-го и 4-го реакторов Хмельницкого началось в 1980-х годах, но было заморожено.

С момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Украина построила три новых атомных реактора – по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Сегодня три АЭС на подконтрольной Украине территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии, но Киев хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, самой большой АЭС в Европе.

Россия получила контроль над объектом после начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, а шесть ядерных реакторов сейчас простаивают.

"3-м и 4-м блоком на Хмельницкой АЭС мы хотим увеличить энергетические мощности, и сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим взять. Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2 ,5 года, и мы бы имели в работе третий реактор", – сказал Галущенко.

Параллельно со строительством советских блоков ВВЭР-1000 Украина хочет начать подготовительные работы по размещению двух современных западных блоков АП-1000, также в Хмельницкой области.

Оборудование для нового энергоблока Хмельницкой АЭС

22 ноября 2021 "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

2 июня 2022 года "Энергоатом" Westinghouse подписали соглашение о строительстве на территории Украины по технологии АР1000 еще четырех энергоблоков атомных электростанций.

А 17 декабря 2023 года президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и главный исполнительный директор американской компании Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.

27 декабря 2023 г. ГП "НАЭК "Энергоатом" подписал соглашение с американской компанией Westinghouse на приобретение оборудования для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на $437,5 млн, или 16,4 млрд грн.

Первый энергоблок АР1000 американской компании Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС может приступить к работе в 2028-2029 гг. Он должен стать самым мощным в Украине, ведь реакторы этого образца выдают почти 1200 МВт.

В соответствии с решениями КМУ и заключенными между ГП "НАЭК Энергоатом" и Westinghouse Electric Company меморандумами, в Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000.