Установка на ХАЭС двух реакторов с недостроенной станции в Болгарии не нуждается в договоренности с РФ - "Энергоатом"

Украина никак не будет зависеть от России в любом техническом обслуживании двух ядерных реакторных установок, которые планируется перевезти с недостроенной болгарской атомной электростанции "Белене" для установки на площадках недостроенных энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщают в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", опровергая публикацию государственного информагентства "Укринформ", в которой утверждалось, что для покупки ядерных реакторов в Болгарии нужно будет подписать соглашение с Россией.

"В этом материале были использованы пристрастные и субъективные утверждения Николая Штейнберга, которые могут сформировать у читателей ошибочное впечатление о деятельности, позиции и роли "Энергоатома", его руководства и представителей компании. "Укринформ" не обращался к "Энергоатому" за разъяснением темы материала, освещая позицию "эксперта" с пророссийскими нарративами", - заявили в НАЭК.

При этом там подтвердили, что соответствующие переговоры с Болгарией действительно продолжаются, "но, несмотря на заявления Николая Штейнберга, Украина не осуществляет никаких переговоров и не планирует подписывать никаких документов с Россией".

"Установка реакторных установок, при условии успешных переговоров с болгарской стороной, будет осуществляться вместе с международными партнерами "Энергоатома", в том числе американской компанией Westinghouse, с которой заключены соглашения по строительству у нас новых энергоблоков", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Энергоатом" сообщает, что Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" и Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций провели обследование элементов, конструкций и узлов недостроенных зданий и сооружений энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

В рамках технико-экономического обоснования они подтвердили возможность использования существующих конструкций для дальнейшего завершения строительства обоих блоков. В частности, по состоянию на начало июля результаты обследования подтверждают актуальность выводов специализированных экспертных организаций о возможности достройки энергоблоков на тех строительных конструкциях, которые были возведены ранее.

Напомним, что изначально планировалось, что 3-й и 4-й энергоблоки ХАЭС будет достраивать российская корпорация "Росатом", а точнее ее подразделение "Атомстройэкспорт", однако в 2014 году Украина отказалась от услуг РФ, а в 2015 году прекращение сотрудничества с ней в строительстве энергоблоков ХАЭС было оформлено законодательно.

Единственным иным вариантом называлась достройка энергоблоков чешской Škoda JS, принадлежащей российскому холдингу "Объединенные машиностроительные заводы", материнской компанией для которых является Газпромбанк, который сейчас находится под санкциями самой Украины (как, собственно, и ОМЗ) и, в частности, США и ЕС. Речь идет об установке реакторов типа ВВЭР-1000 – такого же, как и два работающих энергоблока ХАЭС и реакторы, которые были поставлены для АЭС в болгарском городе Белене.

Помимо этого, в ноябре 2021 года "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС – уже по ее технологии АР1000. В июне 2022 года на ХАЭС был открыт памятный знак, отмечающий начало будущего строительства 5-го и 6-го энергоблоков, а в январе 2023 года было одобрено ТЭО этого проекта.