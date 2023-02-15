Справу екснардепу Мартиненка передали до суду: у чому його звинувачують

Національне антикорупційне бюро 14 лютого скерувало до суду справу проти депутата Верховної Ради ІІІ-VIII скликань Миколи Мартиненка, якого обвинувачують в одержанні хабаря та відмиванні коштів. Як ідеться у повідомленні бюро, екснардепу інкримінують частину 4 статті 368 та частину 2 статті 209 Кримінального кодексу.

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Слідство встановило, що у липні 2014 року він, обіймаючи посаду голови комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, одержав від керівництва чеської компанії Škoda JS a.s., що входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", що належить російському Газпромбанку, неправомірну вигоду у 311,6 тисячі євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.

За даними слідства, Мартиненко мав сприяти машинобудівній компанії у взаємовідносинах з Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Чорнобильською атомною електростанцією. З ними Škoda мала контракти на постачання обладнання, за якими виник ризик нездійснення оплати з боку українських контрагентів.

Як вказує НАБУ, хабар був перерахуваний під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю між Škoda та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом. Надалі гроші були легалізовані через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

У підсумку кошти опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром якої виявився обвинувачений. З рахунків цієї компанії оплачувалося навчання, відпочинок, оренда житла за кордоном та задоволення інших особистих потреб депутата та його родичів.

Під час обшуку за місцем проживання Мартиненка детективи виявили та вилучили значну суму готівки, на частину з яких — в сумі 785 тисяч доларів та 650 тисяч гривен — Вищий антикорупційний суд наклав арешт. Згодом за рішенням суду ці кошти детективи передали на потреби Збройних сил України.

Крім того, для забезпечення можливої конфіскації було заарештовано й належні обвинуваченому квартири площею понад 500 квадратних метрів в центрі Києва.

Нагадаємо, що стороні захисту матеріали справи було відкрито у вересні 2022 року. Втім, як зазначають в НАБУ, вона систематично зловживала правом на ознайомлення з ними. 4 січня вже 2023 року ВАКС за клопотанням детективів бюро обмежив захист у цьому праві, встановивши строк на ознайомлення з матеріалами, що дозволило завершити слідство.

Правову оцінку ж діям працівників чеської компанії та іншим викритим фактам надано правоохоронними органами самої Чехії, які з урахуванням доказів, переданих детективами НАБУ, висунули обвинувачення шести її співробітникам.

Нагадаємо, що інформація про хабар Мартиненку НАБУ стала відома при розслідуванні корупційної схеми з розкрадання в особливо великих розмірах коштів НАЕК "Енергоатом" та Східного гірничо-збагачувального комбінату. Справу за обвинуваченням Мартиненка в організації розкрадання передали до суду ще в травні 2018 року, але той згодом повернув її до антикорупційної прокуратури на допрацювання.