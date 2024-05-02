Українські аграрії отримали майже 41 млрд грн на розвиток господарств від початку року

З початку 2024 року 6360 аграрних господарств України отримали 40,9 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток. Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії з таких областей:

Київська – 12,5 мільярда гривень виділено для 590 підприємств;

Кіровоградська – 2,6 мільярда гривень для 786;

Тернопільська – 2,5 мільярда гривень для 252;

Львівська – 2,4 мільярда гривень для 385;

Дніпропетровська – 2,3 мільярда гривень для 465;

Вінницька – 2,28 мільярда гривень – для 613;

Полтавська – 2,1 мільярда гривень для 357;

Одеська – 2 мільярда гривень для 504;

Харківська – 1,7 мільярда гривень для 359.

Водночас з усього обсягу кредитів 3725 агрогосподарств на 16,6 мільярда гривень профінансовано за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9”. Розподіл за областями такий:

Київська – 2,1 мільярда гривень для 341 господарства;

Кіровоградська – 1,7 мільярда гривень для 502;

Вінницька – 1,5 мільярда гривень для 382;

Харківська – 1,5 мільярда гривень для 232;

Одеська – 1,2 мільярда гривень для 325;

Волинська – 993 мільйонів гривень для 206;

Дніпропетровська – 957,3 мільйона гривень для 227.

У Мінагрополітики зауважили, що пільгове фінансування сільського господарства за програмою “Доступні кредити 5-7-9” протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку. Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Нагадаємо, 1 травня Кабінет міністрів оптимізував умови кредитування за програмою "5-7-9%" та зменшив ставки кредитів. Зокрема, передбачено зниження максимальної або базової ставки за "5-7-9" для кредитів на інвестиційні цілі: для суб'єктів мікропідприємництва - (3 міс.) + 7 відсоткових пунктів (в.п.) (раніше - 11 в.п.), малого підприємництва - (3 міс.) + 5 в.п. (раніше - 9 в.п.), середнього підприємництва - (3 міс.) + 4 в.п. (раніше - 7 в.п.).

Як держава підтримує аграріїв

30 квітня уряд дозволив відстрочення до 31 грудня 2025 року повернення держкредитів деяким фермерськими господарствами. Йдеться про господарства, які станом на 24 лютого 2022 року були розташовані на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Росією.

Крім того, у 2024 році уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв, які вже третій рік поспіль працюють в умовах війни і попри складнощі продовжують підтримувати національну і світову продовольчу безпеку. Тож, за словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, загалом у 2024 році діють такі програми: