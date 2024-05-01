Мінагрополітики розвиватиме цифровий агросервіс: де він стане у нагоді

Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало Меморандум з компаніями "Сингента" і "Н.С.Т. Україна" щодо співробітництва в аграрній та інформаційно-цифровій сферах.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там зазначили, що з боку Міністерства документ підписав заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Згідно з повідомленням меморандум передбачає, що Мінагрополітики отримає від компаній доступ до новітнього цифрового агросервісу, який сприятиме збільшенню прозорості ринку аграрної продукції.

Стратегічні кроки передбачатимуть реалізацію пілотного проєкту для оцінки можливості застосування цифрового сервісу у виконанні завдань Мінагрополітики. А також його вдосконалення за результатами пілоту із підтримкою процесу державної сертифікації сервісу й надання постійного доступу і супроводження для Міністерства.

Як працює і для чого потрібен цифровий агросервіс

У Мінагрополітики пояснюють, що агросервіс використовує та аналізує супутникові знімки на основі нейронної мережі та унікальних алгоритмів, які допомагають визначити сільськогосподарську культуру і стан посівів у режимі реального часу з подальшим прогнозуванням урожайності.

За словами Башлика, міністерство, завдяки доступу до нового агросервісу, матиме змогу визначати кордони полів і види сільгосп культур, які вирощують на конкретних полях.

Також можна буде отримувати прогноз урожайності основних сільгоспкультур у певних областях чи на конкретному полі, оцінити площу полів, визначити показники оціночної врожайності на одному полі у порівнянні з врожайністю на інших полях, отримати оцінку потенціалу кожного поля, яка базується на історичних даних.

Цифровий сервіс базується на найсучасніший системі Cropwise Operations (у минулому Cropio), яка створена спеціально для аграріїв і вже протягом 10 років добре зарекомендував себе серед користувачів.

Разом учасники працюватимуть над створенням можливостей для вдосконалення та розвитку сервісу згідно з потребами Мінагрополітики щодо його використання на платформі Державного аграрного реєстру (ДАР).

Довідка

Syngenta — це глобальна науково орієнтована агротехнологічна компанія, що входить до складу Групи компаній Syngenta Group зі штаб-квартирою у Швейцарії, зареєстрованої в Китаї. Syngenta співпрацює з фермерами з метою впровадження відновлюваного сільського господарства — системи виробництва продуктів харчування, яка сприяє збереженню та відновленню здоров'я ґрунтів, захисту клімату, водних ресурсів та біорізноманіття, а також підвищенню продуктивності та прибутковості фермерських господарств.

ТОВ "Н.С.Т. Україна" —агротехнологічна компанія, заснована в 2011 році. У 2019 році компанія стала частиною Syngenta Group. Основним напрямом діяльності ТОВ "Н.С.Т. Україна" є розробка інноваційного сервісу Cropwise Operations, спеціально призначеного для аграріїв. Цей сервіс допомагає оптимізувати управління ресурсами на агропідприємствах, підвищити продуктивність, ефективність та контрольованість усіх бізнес-процесів.