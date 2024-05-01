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Мінагрополітики розвиватиме цифровий агросервіс: де він стане у нагоді
Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало Меморандум з компаніями "Сингента" і "Н.С.Т. Україна" щодо співробітництва в аграрній та інформаційно-цифровій сферах.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Там зазначили, що з боку Міністерства документ підписав заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
Згідно з повідомленням меморандум передбачає, що Мінагрополітики отримає від компаній доступ до новітнього цифрового агросервісу, який сприятиме збільшенню прозорості ринку аграрної продукції.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Стратегічні кроки передбачатимуть реалізацію пілотного проєкту для оцінки можливості застосування цифрового сервісу у виконанні завдань Мінагрополітики. А також його вдосконалення за результатами пілоту із підтримкою процесу державної сертифікації сервісу й надання постійного доступу і супроводження для Міністерства.
Як працює і для чого потрібен цифровий агросервіс
У Мінагрополітики пояснюють, що агросервіс використовує та аналізує супутникові знімки на основі нейронної мережі та унікальних алгоритмів, які допомагають визначити сільськогосподарську культуру і стан посівів у режимі реального часу з подальшим прогнозуванням урожайності.
За словами Башлика, міністерство, завдяки доступу до нового агросервісу, матиме змогу визначати кордони полів і види сільгосп культур, які вирощують на конкретних полях.
Також можна буде отримувати прогноз урожайності основних сільгоспкультур у певних областях чи на конкретному полі, оцінити площу полів, визначити показники оціночної врожайності на одному полі у порівнянні з врожайністю на інших полях, отримати оцінку потенціалу кожного поля, яка базується на історичних даних.
Цифровий сервіс базується на найсучасніший системі Cropwise Operations (у минулому Cropio), яка створена спеціально для аграріїв і вже протягом 10 років добре зарекомендував себе серед користувачів.
Разом учасники працюватимуть над створенням можливостей для вдосконалення та розвитку сервісу згідно з потребами Мінагрополітики щодо його використання на платформі Державного аграрного реєстру (ДАР).
Довідка
Syngenta — це глобальна науково орієнтована агротехнологічна компанія, що входить до складу Групи компаній Syngenta Group зі штаб-квартирою у Швейцарії, зареєстрованої в Китаї. Syngenta співпрацює з фермерами з метою впровадження відновлюваного сільського господарства — системи виробництва продуктів харчування, яка сприяє збереженню та відновленню здоров'я ґрунтів, захисту клімату, водних ресурсів та біорізноманіття, а також підвищенню продуктивності та прибутковості фермерських господарств.
ТОВ "Н.С.Т. Україна" —агротехнологічна компанія, заснована в 2011 році. У 2019 році компанія стала частиною Syngenta Group. Основним напрямом діяльності ТОВ "Н.С.Т. Україна" є розробка інноваційного сервісу Cropwise Operations, спеціально призначеного для аграріїв. Цей сервіс допомагає оптимізувати управління ресурсами на агропідприємствах, підвищити продуктивність, ефективність та контрольованість усіх бізнес-процесів.