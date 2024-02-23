В аграрному реєстрі зареєструвалось менше половини фермерів: названа точна кількість

На сьогоднішній день в Державному аграрному реєстрі (ДАР) налічується 126686 фермерів, повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик в інтерв’ю для видання Delo.ua. За приблизними оцінками, в системі зареєстровано менше половини від всіх українських фермерів.

"Ми розуміємо, що і зараз в ньому є далеко не всі аграрії. Боюсь казати у відсотках, але це точно навіть не половина всього сектору — цей висновок можна зробити по зареєстрованому земельному банку України", - уточнив заступник міністра.

За його словами, на момент запуску платформи у серпні 2022 року Державна служба статистики оцінювала кількість його потенційних користувачів у 45-50 тис. Така оцінка пояснюється відсутністю на той час єдиної бази даних про кількість фермерів: сільгоспвиробники-одноосібники не звітують перед державою, хоча вони фактично є малими фермерами.

За перші півроку після запуску в ДАР перших програм держпідтримки в системі зареєструвались приблизно 60 тис. нових агровиробників. Тобто вже тоді облікували більше осіб, ніж їх існувало за даними офіційної статистики, додає Денис Башлик.

Динаміка реєстрацій почала збільшуватися після запуску в ДАР програм для середніх і великих учасників ринку, поступово досягнувши нинішніх 126,7 тис.

Заступник міністра агрополітики додає, що доступ в систему відбувається лише за бажанням фермера, тому всі 100% аграріїв з'являться в ДАР лише якщо парламент зобов'яже їх зареєструватися. Державна політика України не передбачає примусової реєстрації, тоді як в країнах Євросоюзу фермери зобов'язані це зробити в системах, аналогічних українському аграрному реєстру.

ДАР є автоматизованою електронною платформою, яка доступна всім сільгоспвиробникам незалежно від форми господарювання. За допомогою реєстру надаються державні сервіси, банківське фінансування та кредитні гарантії, гранти і допомога від міжнародних партнерів тощо.

Проєкт реалізується Мінагрополітики спільно з Держгеокадастром, Міністерством юстиції та за сприяння Світового Банку та Програми USAID з аграрного та сільського розвитку.

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