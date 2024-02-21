Через війну агросектор України зазнав понад $80 млрд збитків - KSE Агроцентр

За даними дослідження, проведеного Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зіткнувся з величезними збитками через російське вторгнення, оціненими понад $80 млрд.

Про це йдеться у прес-релізі KSE.

Загалом внаслідок вторгнення було пошкоджено або знищено близько 181 тисячі одиниць сільськогосподарської техніки та устаткування.

Згідно із даними, втрати включають знищену агротехніку на суму $5,8 млрд, шкоду від утрати готової продукції на $1,97 млрд та пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд. Збитки у сфері тваринництва, аквакультури та рибальства також значні.

"Зокрема, загальна вартість знищених активів становить $10,3 млрд, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року. Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка, що становить $5,8 млрд або 56,7% від усіх збитків", - йдеться в повідомленні.

Загальні економічні втрати, що включають недоотриманий дохід і зростання собівартості, сягнули $69,8 млрд. Зниження виробництва в рослинництві спричинило втрати на $35,1 млрд, а тваринництві - $5,6 млрд.

Згідно зі звітом, щоб відновити сільськогосподарський сектор Україні у наступні 10 років потрібні значні інвестиції, які оцінюються в $56 млрд, з яких $435 млн - пріоритет на 2024 рік. Зазначено, що більшу частину з яких уже покрито за рахунок донорського фінансування.

На відновлення України потрібно 486 млрд доларів

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить 486 млрд доларів США впродовж наступного десятиліття.

За оцінками української влади, тільки цьогоріч країні знадобиться приблизно $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів із відновлення і на національному, і на місцевому рівнях, з особливим акцентом на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту.

Пряма шкода в Україні сягнула майже 152 млрд доларів США, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях - тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці. Пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду.