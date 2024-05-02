На станції метро "Звіринецька" демонтували стару назву "Дружби народів" та облаштували перші написи на колійній стіні (ФОТО)

У ніч з 1 на 2 травня на станції метро "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох необхідних комплектів нової назви.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг.

Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА

"Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей", - зауважують в КМДА.

Повідомляється, що автором шрифтів для цієї станції став шрифтовий дизайнер, фахівець Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Богдан Гдаль.

Створюючи новий напис, дизайнер відштовхувався від того, що Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Тож і шрифт мав бути відповідним.

Виготовляли історичні шрифти вручну в майстерні "Ливарний двір", яка створила літери й для станцій "Площа Українських Героїв", "Почайна", "Васильківська" та "Голосіївська". Саме ця майстерня стала переможцем торгів на майданчику публічних закупівель Prozorro.

Нагадаємо, що на початку квітня нові літери змонтували на станції метро "Площа Українських Героїв". Станом на зараз роботи з перейменування двох станцій метрополітену фактично завершено.

Перейменування двох станцій метрополітену

У травні минулого року депутати Київської міської ради підтримали рішення про перейменування двох станцій метрополітену, зокрема станцію "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв" і станцію "Дружби народів" – на "Звіринецьку".

Процес перейменування проходив поетапно. Спочатку замінили покажчики руху поїздів на колійних стінах, далі нанесли нові назви на світлові покажчики напрямку руху пасажирів і замінили лінійні схеми у вагонах. Також перезаписали звукові оголошення, які транслюють у рухомому складі та на балюстрадах ескалаторів.

Загалом під час комплексного перейменування станцій метрополітену, завдяки партнерській підтримці, перезаписано оголошення професійним диктором на студії звукозапису "Так треба продакшн". Оголошення англійською мовою озвучено носієм англійської мови на волонтерських засадах. Водночас візуальну частину навігації, зокрема карти та лінійні схеми (розміщені над дверима у вагоні), розробляють та оновлюють фахівці підприємства у співпраці з ГО "Агенти змін" вже протягом 8 років.