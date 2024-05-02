На станции метро "Зверинецкая" демонтировали старое название "Дружбы народов" и обустроили первые надписи на путевой стене (ФОТО)

В ночь с 1 на 2 мая на станции метро "Зверинецкая" с путевых стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех необходимых комплектов нового названия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что один комплект названия станции Зверинецкая имеет 13 символов, а вес одной буквы – от 5 до 6 кг.

"В общей сложности для этой станции изготовлено 52 символа, которые можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей", - отмечают в КГГА.

Сообщается, что автором шрифтов этой станции стал шрифтовый дизайнер, специалист Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Богдан Гдаль.

Создавая новую надпись, дизайнер отталкивался от того, что Зверинец – известная со времен Киевской Руси историческая местность между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой. Поэтому и шрифт должен быть соответствующим.

Изготовляли исторические шрифты вручную в мастерской "Литейный двор", создавшей буквы и для станций "Площадь Украинских Героев", "Почайная", "Васильковская" и "Голосеевская". Именно эта мастерская стала победителем торгов на площадке публичных закупок Prozorro.

Напомним, что в начале апреля новые буквы смонтировали на станции метро "Площадь Украинских Героев". По состоянию на данный момент работы по переименованию двух станций метрополитена фактически завершены.

Переименование двух станций метрополитена

В мае прошлого года депутаты Киевского городского совета поддержали решение о переименовании двух станций метрополитена, в частности станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев" и станцию "Дружбы народов" – на "Зверинецкую".

Процесс переименования проходил поэтапно. Сначала заменили указатели движения поездов на путевых стенах, затем нанесли новые названия на световые указатели направления движения пассажиров и заменили линейные схемы в вагонах. Также перезаписали звуковые объявления, транслируемые в подвижном составе и на балюстрадах эскалаторов.

Во время комплексного переименования станций метрополитена, благодаря партнерской поддержке, перезаписано объявление профессиональным диктором на студии звукозаписи "Так надо продакшн". Объявление на английском языке озвучено носителем английского на волонтерских началах. В то же время, визуальную часть навигации, в частности карты и линейные схемы (размещенные над дверью в вагоне), разрабатывают и обновляют специалисты предприятия в сотрудничестве с ОО "Агенты перемен" уже в течение 8 лет.