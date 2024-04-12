На киевской станции метро "Площадь Украинских Героев" смонтировали первую надпись 3-килограммовыми буквами (ФОТО)

На путевой стене станции метро "Площадь Украинских Героев" в Киеве установили первый комплект букв ее нового названия (из четырех необходимых). Как сообщило коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", монтажные работы проходили ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе.

Одна надпись состоит из 26 символов, а название станции "Площадь Украинских Героев" является самым длинным среди других в столичной подземке. Соответственно, всего для переименования станции, ранее называвшейся "Площадь Льва Толстого", мастера изготовили 104 символа. Вес одного составляет около 3 килограммов.

Создание букв – кропотливая работа

Автором букв стал шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль: он по собственной инициативе приступил к созданию новых надписей для станций в начале 2023 года. Идею художника поддержали архитекторы переименованной станции и предоставили все необходимые согласования, без которых невозможны изменения в оформлении вестибюля.

Буквы были созданы в мастерской "Литейный двор", которая стала победителем соответствующих торгов на площадке публичных закупок Prozorro и уже неоднократно сотрудничала с метрополитеном. Каждая буква производилась вручную и поштучно с соблюдением всех пропорций, радиусов, размеров, исторического стиля и так далее.

Переименование станций – длительный процесс

Станция метро "Площадь Льва Толстого" получила дерусифицированное название "Площадь Украинских Героев" 18 мая прошлого года, тогда же станция "Дружбы народов" получила название "Зверинецкая" в честь близлежащей исторической местности. Новые наименования станциям выбирали сами киевляне: за смену названий они отдали более 100 тысяч электронных голосов в приложении "Киев Цифровой".

Процесс фактического переименования проходил поэтапно. Сначала заменили указатели движения поездов на путевых стенах, затем нанесли новые названия на световые указатели направления движения пассажиров и заменили линейные схемы в вагонах. Также были перезаписаны звуковые объявления, транслируемые в подвижном составе и на балюстрадах эскалаторов.

Добавим, что работы по переименованию станции "Дружба народов" в "Зверинецкую" сейчас находятся на завершающем этапе: совсем скоро новое название должно появиться на путевых стенах и этой станции.