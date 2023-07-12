В "Киевском метрополитене" показали шрифты, утвержденные для надписей на двух переименованных станциях

Архитекторы станции киевского метро "Зверинецкая" (прежнее название - "Дружбы народов") и "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого") утвердили шрифты, которые будут использованы на путевых стенах этих станций, сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Отмечается, что 12 июля на предприятии прошла встреча с автором этих шрифтов Богданом Гдалем. Дизайнер по собственной инициативе приступил к созданию новых надписей для станций в начале этого года.

"Идею художника поддержали архитекторы переименованных станций и предоставили все необходимые согласования. Ведь внесение изменений в существующее архитектурное оформление, в том числе и в архитектурный вид названия станции метрополитена, выполняется исключительно по согласованию с архитектором этой станции", - говорится в сообщении.

Напомним, что обе станции были переименованы решением Киевского городского совета 18 мая. В рамках этого решения соответствующее КП и выполняет необходимые организационно-технические мероприятия по переименованию. По предварительным прогнозам, работы будут продолжаться до конца сентября.

В "Киевском метрополитене" сообщают, что на станциях продолжается процесс замены информационных указателей и вывесок, которые уже видят пассажиры. В частности, можно встретить новые названия на входных группах, на указателях направления движения поездов и информационных стендах.

Фото: Киевский метрополитен Фото: Киевский метрополитен Фото: Киевский метрополитен Фото: Киевский метрополитен

Там указывают, что пассажиры будут видеть изменения постепенно, поскольку это длительный процесс и большинство работ выполняется ночью. Также сейчас продолжается запись новых аудиообъявлений для подвижного состава на украинском и английском языках. Кроме того, будет изменена соответствующим образом официальная схема метро.