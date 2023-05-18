"Зверинецкая", "Площадь Украинских Героев" и "Варшавская". В Киеве переименовали три станции метро

Киевский городской совет на заседании 18 мая переименовал 26 городских объектов. В частности, новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной агрессором. И мы это делаем", - отметил он.

В частности, станцию метро "Дружбы народов" переименовали в "Зверинецкую". Станция "Площадь Льва Толстого" теперь будет называться "Площадь Украинских Героев", а проектная станция метро "Проспект Правды" - станция "Варшавская".

Также переименовали ряд улиц и переулков в разных районах столицы.

Кличко сообщил, что всего в столице новые названия уже получили 314 городских объектов.

Напомним, киевляне отдали более 100 тысяч электронных голосов за смену названий семи городских объектов, в том числе переименование станции метро "Дружбы народов" в честь исторического названия соответствующей местности - "Зверинецкая", а площади Льва Толстого с одноименной станцией метро - на площадь Украинских Героев. Также участники голосования поддержали предоставление проектной станции метрополитена "Проспект Правды" название "Варшавская".