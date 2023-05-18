У Києві перейменували три станції метро та 23 вулиці і провулки: повний список

Київська міська рада на засіданні 18 травня перейменувала 26 міських об’єктів. Зокрема, нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І ми це робимо", - зазначив він.

Зокрема, станцію метро "Дружби народів" перейменували на "Звіринецьку". Станція "Площа Льва Толстого" тепер матиме назву "Площа Українських Героїв", а проектна станція метро "Проспект Правди" - станція "Варшавська".

Також перейменували низку вулиць та провулків в різних районах столиці.

Голосіївський район:

вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;

вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;

провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;

вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;

провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;

вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;

провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;

вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;

вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;

провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;

вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;

вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;

вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;

провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;

провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;

провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

Петрівська алея – алея Магдебурзького права.

Кличко повідомив, що загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських об’єктів.

Нагадаємо, кияни віддали понад 100 тисяч електронних голосів за зміну назв семи міських об’єктів, зокрема перейменування станції метро "Дружби народів" на честь історичної назви відповідної місцевості – "Звіринецька", а площі Льва Толстого з однойменною станцією метро - на площу Українських Героїв. Також учасники голосування підтримали надання проєктній станції метрополітену "Проспект Правди" назву "Варшавська".