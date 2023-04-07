Дерусифікація: в застосунку "Київ Цифровий" кияни зможуть обрати нові назви для 27 об'єктів столиці

7 квітня в застосунку "Київ Цифровий" стартувало електронне голосування про перейменування 27 міських об'єктів, назви яких пов'язані з країною агресором РФ.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Опитування розпочалося сьогодні та триватиме до 16 квітня. Після цього електронна система підраховує остаточні результати, а потім їх передають на розгляд Київради.

Пройти опитування можуть громадяни, які підтвердили особу через Bank ID. Верифікація необхідна для чесних і прозорих результатів.

Щоб проголосувати, у застосунку потрібно перейти в розділ "Електронна демократія", обрати "Опитування", переглянути перелік питань і натиснути кнопку "Взяти участь".

Зокрема заплановано перейменувати проспекти Повітрофлотський та Правди, а також парк імені Генерала Потапова, сквер імені Чкалова, сквер Трудової слави.

"Ця комунікація міської влади та громадськості є хорошим прикладом взаємодії та відкритості. Кожен мешканець шляхом електронного голосування може обрати той варіант, який на його думку найбільш вдалий для перейменування конкретної вулиці, провулку, проспекту, скверу або парку", - підкреслив заступник голови КМДА Петро Оленич.

Він також додав, що в Києві немає місця топонімічним назвам, які увічнюють представників та події держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України, та здійснює геноцид нашого народу.

Нагадаємо, Київська міська рада на засіданні 23 березня перейменувала в рамках дерусифікації ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.